https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/disisleri-bakanligi-rusya-basra-korfezinde-catismalarin-sona-ermesini-umut-ediyor-1107359613.html

Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Basra Körfezi'nde çatışmaların sona ermesini umut ediyor

Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Basra Körfezi'nde çatışmaların sona ermesini umut ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid El Nehyan, telefon görüşmesinde Basra Körfezi'ndeki son... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T17:28+0300

2026-07-18T17:28+0300

2026-07-18T17:28+0300

poli̇ti̇ka

ortadoğu

birleşik arap emirlikleri (bae)

basra körfezi

hürmüz boğazı

dışişleri bakanlığı

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı, Basra Körfezi'nde çatışmaların sona erdirilmesinin ve müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlatılmasının önemini vurguladı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Taraflar, ABD ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar bağlamında Basra Körfezi bölgesindeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Her iki taraf da çatışmaların derhal sona erdirilmesinin ve müzakere sürecinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasının önemini vurguladı" denildi.Söz konusu açıklamada ayrıca şu cümleler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-abd-ile-varilan-mutabakat-zaptindaki-yukumlulukleri-askiya-aldi-1107358981.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

basra körfezi

hürmüz boğazı

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ortadoğu, birleşik arap emirlikleri (bae), basra körfezi, hürmüz boğazı, dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov