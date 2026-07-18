https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/disisleri-bakanligi-rusya-basra-korfezinde-catismalarin-sona-ermesini-umut-ediyor-1107359613.html
Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Basra Körfezi'nde çatışmaların sona ermesini umut ediyor
Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Basra Körfezi'nde çatışmaların sona ermesini umut ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid El Nehyan, telefon görüşmesinde Basra Körfezi'ndeki son... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T17:28+0300
2026-07-18T17:28+0300
2026-07-18T17:28+0300
poli̇ti̇ka
ortadoğu
birleşik arap emirlikleri (bae)
basra körfezi
hürmüz boğazı
dışişleri bakanlığı
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı, Basra Körfezi'nde çatışmaların sona erdirilmesinin ve müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlatılmasının önemini vurguladı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Taraflar, ABD ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar bağlamında Basra Körfezi bölgesindeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Her iki taraf da çatışmaların derhal sona erdirilmesinin ve müzakere sürecinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasının önemini vurguladı" denildi.Söz konusu açıklamada ayrıca şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-abd-ile-varilan-mutabakat-zaptindaki-yukumlulukleri-askiya-aldi-1107358981.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
basra körfezi
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ortadoğu, birleşik arap emirlikleri (bae), basra körfezi, hürmüz boğazı, dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
ortadoğu, birleşik arap emirlikleri (bae), basra körfezi, hürmüz boğazı, dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Basra Körfezi'nde çatışmaların sona ermesini umut ediyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid El Nehyan, telefon görüşmesinde Basra Körfezi'ndeki son gelişmeleri ele aldı. Taraflar, çatışmaların derhal sona erdirilmesi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz taşımacılığının korunmasının önemini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı, Basra Körfezi'nde çatışmaların sona erdirilmesinin ve müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlatılmasının önemini vurguladı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Taraflar, ABD ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar bağlamında Basra Körfezi bölgesindeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Her iki taraf da çatışmaların derhal sona erdirilmesinin ve müzakere sürecinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasının önemini vurguladı" denildi.
Söz konusu açıklamada ayrıca şu cümleler yer aldı:
Dünya ekonomisi açısından kilit öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda istikrarlı, kesintisiz ve güvenli deniz taşımacılığının sürdürülmesinin gerekliliği özellikle vurgulandı.