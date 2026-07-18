https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/motosiklet-kazalarini-azaltacak-yeni-eylem-plani-trafik-isiklarinda-rezerv-alan-donemi-geliyor-1107361652.html
Motosiklet kazalarını azaltacak yeni eylem planı: Trafik ışıklarında rezerv alan dönemi geliyor
Motosiklet kazalarını azaltacak yeni eylem planı: Trafik ışıklarında rezerv alan dönemi geliyor
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında, trafik ışıklarında motosikletlere özel bekleme alanları... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T21:34+0300
2026-07-18T21:34+0300
2026-07-18T21:34+0300
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mustafa çiftçi
i̇çişleri bakanlığı
motosiklet
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İçişleri Bakanlığı, artan motosiklet sayısı ve trafik kazaları nedeniyle 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı hazırladı. Plan kapsamında trafik güvenliğini artıracak yeni uygulamalar ve denetim mekanizmaları hayata geçirilecek.Türkiye'de motosiklet sayısı son yıllarda hızla artarken, 2019'da toplam taşıtların yüzde 14,1'ini oluşturan motosikletler, 2026 itibarıyla 34,7 milyon aracın 7,3 milyonuna ulaşarak toplam taşıtların yüzde 21,3'ünü oluşturdu.Bu yıl 1 Ocak-8 Temmuz döneminde meydana gelen 138 bin 833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının 69 bin 131'ine motosikletler karıştı.Bunun üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan eylem planı, kazaların azaltılması, güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması ve denetimlerin güçlendirilmesini amaçlıyor.Trafik ışıklarında motosikletlere özel rezerv alanPlanın dikkat çeken uygulamalarından biri, yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları (rezerv alanlar) oluşturulmasının araştırılması oldu.Bu alanlarla motosiklet sürücülerinin kırmızı ışıkta diğer araçların önünde beklemesi, daha görünür hale gelmesi ve yeşil ışıkta güvenli şekilde hareket etmesi hedefleniyor. Araştırmaların ardından uygulamaya ilişkin teknik rehber hazırlanacak.Şerit paylaşımı pilot illerde test edilecekEylem planında, motosikletlerin şehir içi trafikte duran veya yavaş ilerleyen araçların arasında kontrollü şekilde ilerlemesine imkan tanıyan şerit paylaşımı uygulamasının Türkiye'de uygulanabilirliği de incelenecek.Pilot ilde test edilmesi planlanan uygulamanın trafik güvenliği ve akışına etkileri değerlendirilecek.Denetimler ve eğitimler artırılacakPlan kapsamında ayrıca:Çalışmalar, 25 kurumun katılımıyla yürütülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/bakan-ciftci-yabanci-plakali-araclarin-kullanimini-vatandaslarimizin-hayatini-kolaylastiracak-1107226609.html
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türkiye, mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, motosiklet
türkiye, mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı, motosiklet
Motosiklet kazalarını azaltacak yeni eylem planı: Trafik ışıklarında rezerv alan dönemi geliyor
İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında, trafik ışıklarında motosikletlere özel bekleme alanları oluşturulması, kontrollü şerit paylaşımının pilot illerde test edilmesi ve denetimlerin artırılması hedefleniyor.
İçişleri Bakanlığı, artan motosiklet sayısı ve trafik kazaları nedeniyle 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı hazırladı. Plan kapsamında trafik güvenliğini artıracak yeni uygulamalar ve denetim mekanizmaları hayata geçirilecek.
Türkiye'de motosiklet sayısı son yıllarda hızla artarken, 2019'da toplam taşıtların yüzde 14,1'ini oluşturan motosikletler, 2026 itibarıyla 34,7 milyon aracın 7,3 milyonuna ulaşarak toplam taşıtların yüzde 21,3'ünü oluşturdu.
Bu yıl 1 Ocak-8 Temmuz döneminde meydana gelen 138 bin 833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının 69 bin 131'ine motosikletler karıştı.
Bunun üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan eylem planı, kazaların azaltılması, güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması ve denetimlerin güçlendirilmesini amaçlıyor.
Trafik ışıklarında motosikletlere özel rezerv alan
Planın dikkat çeken uygulamalarından biri, yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları (rezerv alanlar) oluşturulmasının araştırılması oldu.
Bu alanlarla motosiklet sürücülerinin kırmızı ışıkta diğer araçların önünde beklemesi, daha görünür hale gelmesi ve yeşil ışıkta güvenli şekilde hareket etmesi hedefleniyor. Araştırmaların ardından uygulamaya ilişkin teknik rehber hazırlanacak.
Şerit paylaşımı pilot illerde test edilecek
Eylem planında, motosikletlerin şehir içi trafikte duran veya yavaş ilerleyen araçların arasında kontrollü şekilde ilerlemesine imkan tanıyan şerit paylaşımı uygulamasının Türkiye'de uygulanabilirliği de incelenecek.
Pilot ilde test edilmesi planlanan uygulamanın trafik güvenliği ve akışına etkileri değerlendirilecek.
Denetimler ve eğitimler artırılacak
Mevzuata aykırı motosiklet modifikasyonlarıyla mücadele edilecek.
ABS gibi güvenlik sistemlerine ilişkin farkındalık artırılacak.
Elektronik, resmi ve sivil ekiplerle ortak trafik denetimleri yaygınlaştırılacak.
Öğrencilere ve motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimleri düzenlenecek.
Kamu spotları ve bilgilendirme kampanyalarıyla güvenli sürüş kültürü desteklenecek.
Çalışmalar, 25 kurumun katılımıyla yürütülecek.