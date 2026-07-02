New York Belediye Başkanı Mamdani: Klimanızı 26 derecede çalıştırın

"New York, dışarısı çok sıcak ve elektrik şebekesi bizi serin tutmak için tam kapasite çalışıyor. Klimanızı 26 dereceye ayarlayın, kullanmadığınız ışıkları ve elektronik cihazları kapatın, mümkün olanların fişini çekin.

Elektrik şebekesinin istikrarlı çalışması, klimaların çalışmaya devam etmesi ve hayatların kurtarılması anlamına geliyor. Elektrik talebini birlikte azaltalım ve bu sıcak hava dalgasını hep birlikte atlatalım."