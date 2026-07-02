https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/new-york-belediye-baskani-mamdani-klimanizi-26-derecede-calistirin-1106928042.html
New York Belediye Başkanı Mamdani: Klimanızı 26 derecede çalıştırın
New York Belediye Başkanı Mamdani: Klimanızı 26 derecede çalıştırın
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New York'ta etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kent sakinlerine elektrik tüketimini azaltmaları çağrısında bulundu 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-02T04:55+0300
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sıcak hava dalgası nedeniyle kent sakinlerine mümkün olduğunca elektrik tüketimini azaltmaları çağrısında bulundu.Mamdani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:ABC News, pazartesi günü yayımladığı haberinde, ABD'nin orta ve doğu kesimlerini etkisi altına alacak sıcak hava dalgası nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin alarm durumunda olduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/trump-ispanya-nato-uyesi-ama-iyi-nato-uyesi-degil-1106927466.html
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New York Belediye Başkanı Mamdani: Klimanızı 26 derecede çalıştırın
New York'ta etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kent sakinlerine elektrik tüketimini azaltmaları çağrısında bulundu
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sıcak hava dalgası nedeniyle kent sakinlerine mümkün olduğunca elektrik tüketimini azaltmaları çağrısında bulundu.
Mamdani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"New York, dışarısı çok sıcak ve elektrik şebekesi bizi serin tutmak için tam kapasite çalışıyor. Klimanızı 26 dereceye ayarlayın, kullanmadığınız ışıkları ve elektronik cihazları kapatın, mümkün olanların fişini çekin.
Elektrik şebekesinin istikrarlı çalışması, klimaların çalışmaya devam etmesi ve hayatların kurtarılması anlamına geliyor. Elektrik talebini birlikte azaltalım ve bu sıcak hava dalgasını hep birlikte atlatalım."
ABC News, pazartesi günü yayımladığı haberinde, ABD'nin orta ve doğu kesimlerini etkisi altına alacak sıcak hava dalgası nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin alarm durumunda olduğunu bildirmişti.