https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/elazigda-40-buyuklugunde-deprem-1107319083.html
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T23:04+0300
2026-07-16T23:04+0300
2026-07-16T23:06+0300
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AFAD verilerine göre, saat 22.52'de kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesi olurken, sarsıntının 11.47 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/dr-demirtastan-naci-gorurun-tez-zamanda-deprem-bekliyoruz-aciklamasina-tepki-deprem-bilimi-bu-kadar-1107312445.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), elazığ, elazığ valiliği, elazığ cumhuriyet başsavcılığı
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), elazığ, elazığ valiliği, elazığ cumhuriyet başsavcılığı
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
23:04 16.07.2026 (güncellendi: 23:06 16.07.2026)
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 22.52'de kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesi olurken, sarsıntının 11.47 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.