https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/kuba-abd-temelsiz-ideolojik-bir-cadi-avinda-1107353712.html
Küba: ABD temelsiz, ideolojik bir 'cadı avında'
Küba: ABD temelsiz, ideolojik bir 'cadı avında'
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Havana'ya yönelik güncel ambargo hamlelerine ve iddialarına sert eleştiriler yönelterek, Washington'ın... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD yönetimini eleştirdi.Washington'ın hamlelerini 'temelsiz bir ideolojik cadı avı' olarak nitelendiren Canel, şu ifadekeri kullandı:Ulusal basına göre Küba lideri Canel, ABD'nin Küba'ya yönelik politikalarını "McCarthyizm"e benzetti ve bunları temelsiz, ideolojik bir "cadı avı" olarak nitelendirdi.McCarthyizm, ABD'de 1950'lerde Senatör Joseph McCarthy döneminde yürütülen komünizm karşıtı cadı avını ve siyasi baskı dönemini ifade eden bir terim olarak geçiyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-hurmuz-bogazinda-mayinli-bolgeden-gecmeye-calisan-2-gemide-patlama-meydana-geldi-1107353545.html
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abd, miguel diaz-canel, joseph mccarthy, küba
abd, miguel diaz-canel, joseph mccarthy, küba
Küba: ABD temelsiz, ideolojik bir 'cadı avında'
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Havana'ya yönelik güncel ambargo hamlelerine ve iddialarına sert eleştiriler yönelterek, Washington'ın politikalarını 1950'li yılların ideolojik baskı dönemi olan "McCarthyizm"e benzetti.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD yönetimini eleştirdi.
Washington'ın hamlelerini 'temelsiz bir ideolojik cadı avı' olarak nitelendiren Canel, şu ifadekeri kullandı:
"ABD'de McCarthyizm'in yeni ve daha tehlikeli bir versiyonu geri döndü. Emperyalist sağ ve onun yandaşları tehlikeli bir şekilde radikaldir, diğer suçların yanı sıra şunlardan sorumludur: Gazze'deki soykırım, yargısız infazlar, göçmenlere yönelik sürek avı, işkence ve cinayetler, İran'da kız çocuklarının eğitim gördüğü bir okulun bombalanması ve Küba halkına yönelik soykırım niteliğindeki abluka. Liste sonu gelmez bir nitelik taşıyor. İnsanlık için asıl gerçek tehlike, uluslararası aşırı sağın savaş eylemlerine yön veren yağma felsefesidir."
Ulusal basına göre Küba lideri Canel, ABD'nin Küba'ya yönelik politikalarını "McCarthyizm"e benzetti ve bunları temelsiz, ideolojik bir "cadı avı" olarak nitelendirdi.
McCarthyizm, ABD'de 1950'lerde Senatör Joseph McCarthy döneminde yürütülen komünizm karşıtı cadı avını ve siyasi baskı dönemini ifade eden bir terim olarak geçiyor