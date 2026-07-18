https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/kuba-abd-temelsiz-ideolojik-bir-cadi-avinda-1107353712.html

Küba: ABD temelsiz, ideolojik bir 'cadı avında'

Küba: ABD temelsiz, ideolojik bir 'cadı avında'

Sputnik Türkiye

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Havana'ya yönelik güncel ambargo hamlelerine ve iddialarına sert eleştiriler yönelterek, Washington'ın... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T05:06+0300

2026-07-18T05:06+0300

2026-07-18T05:06+0300

dünya

abd

miguel diaz-canel

joseph mccarthy

küba

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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD yönetimini eleştirdi.Washington'ın hamlelerini 'temelsiz bir ideolojik cadı avı' olarak nitelendiren Canel, şu ifadekeri kullandı:Ulusal basına göre Küba lideri Canel, ABD'nin Küba'ya yönelik politikalarını "McCarthyizm"e benzetti ve bunları temelsiz, ideolojik bir "cadı avı" olarak nitelendirdi.McCarthyizm, ABD'de 1950'lerde Senatör Joseph McCarthy döneminde yürütülen komünizm karşıtı cadı avını ve siyasi baskı dönemini ifade eden bir terim olarak geçiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-hurmuz-bogazinda-mayinli-bolgeden-gecmeye-calisan-2-gemide-patlama-meydana-geldi-1107353545.html

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abd, miguel diaz-canel, joseph mccarthy, küba