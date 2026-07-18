https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-hurmuz-bogazinda-mayinli-bolgeden-gecmeye-calisan-2-gemide-patlama-meydana-geldi-1107353545.html
İran: Hürmüz Boğazı'nda mayınlı bölgeden geçmeye çalışan 2 gemide patlama meydana geldi
İran: Hürmüz Boğazı'nda mayınlı bölgeden geçmeye çalışan 2 gemide patlama meydana geldi
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı bölgede ilerlemeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığını açıkladı. 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T02:31+0300
2026-07-18T02:31+0300
2026-07-18T02:31+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde bulunan mayınlı sulardan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, patlamaların ardından her iki tankerin de alev aldığı ifade edildi.Devrim Muhafızları, ABD'nin eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın 'güvensiz' hale geldiğini ve tamamen kapandığını söyledi. Açıklamada, ABD'nin saldırıları sona erinceye kadar boğaz üzerinden kimyasal gübre, petrol veya doğal gaz ihracatının gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.Ayrıca denizcilere, can güvenliklerini riske atmamak için mayınlı güzergahlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/irandan-orta-dogudaki-abd-hedeflerine-saldiri-irak-ve-bahreynde-usler-vuruldu-abd-ihasi-dusuruldu-1107353280.html
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ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran
ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran
İran: Hürmüz Boğazı'nda mayınlı bölgeden geçmeye çalışan 2 gemide patlama meydana geldi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı bölgede ilerlemeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde bulunan mayınlı sulardan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, patlamaların ardından her iki tankerin de alev aldığı ifade edildi.
Devrim Muhafızları, ABD'nin eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın 'güvensiz' hale geldiğini ve tamamen kapandığını söyledi.
Açıklamada, ABD'nin saldırıları sona erinceye kadar boğaz üzerinden kimyasal gübre, petrol veya doğal gaz ihracatının gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.
Ayrıca denizcilere, can güvenliklerini riske atmamak için mayınlı güzergahlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.