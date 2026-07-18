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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/irandan-orta-dogudaki-abd-hedeflerine-saldiri-irak-ve-bahreynde-usler-vuruldu-abd-ihasi-dusuruldu-1107353280.html
İran’dan Orta Doğu’daki ABD hedeflerine saldırı: Irak ve Bahreyn’de üsler vuruldu, ABD İHA’sı düşürüldü
İran’dan Orta Doğu’daki ABD hedeflerine saldırı: Irak ve Bahreyn’de üsler vuruldu, ABD İHA’sı düşürüldü
Sputnik Türkiye
İran devlet medyası, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın Süleymaniye kentindeki ABD üsleri ile Kürt silahlı gruplarını hedef aldığını, Bahreyn’de ise bir SİHA... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T00:37+0300
2026-07-18T00:38+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
irak
süleymaniye
ortadoğu
i̇ran silahlı kuvvetleri
press tv
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
bahreyn
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İran devlet medyası, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Orta Doğu’daki ABD hedeflerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İran devlet televizyonu IRIB’in X hesabından yapılan açıklamada, İran’ın Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bulunan ABD askeri üslerine ve bölgede faaliyet gösteren Kürt silahlı gruplara “şiddetli ve uzun süreli” saldırılar düzenlediği ifade edildi.İran resmi haber ajansı IRNA ise, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Bahreyn’de bir insansız hava aracı (İHA) deposunu ve “yapay zeka merkezi” olarak tanımlanan bir hedefi vurduğunu aktardı.İran’ın İngilizce yayın yapan Press TV kanalı da, Devrim Muhafızları’nın ülkenin güneyinde ABD’ye ait RQ-11 Raven tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-hurmuz-bogazinda-bir-gemiyi-hedef-aldi-1107350799.html
i̇ran
irak
süleymaniye
bahreyn
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i̇ran, abd, irak, süleymaniye, ortadoğu, i̇ran silahlı kuvvetleri, press tv, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bahreyn
i̇ran, abd, irak, süleymaniye, ortadoğu, i̇ran silahlı kuvvetleri, press tv, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bahreyn

İran’dan Orta Doğu’daki ABD hedeflerine saldırı: Irak ve Bahreyn’de üsler vuruldu, ABD İHA’sı düşürüldü

00:37 18.07.2026 (güncellendi: 00:38 18.07.2026)
© Wisam Hashlamounİran'dan atılan füzeler
İran'dan atılan füzeler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© Wisam Hashlamoun
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İran devlet medyası, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın Süleymaniye kentindeki ABD üsleri ile Kürt silahlı gruplarını hedef aldığını, Bahreyn’de ise bir SİHA deposu ve “yapay zeka merkezi”nin vurulduğunu bildirdi. Press TV, İran Devrim Muhafızları’nın ülkenin güneyinde ABD’ye ait bir RQ-11 Raven insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.
İran devlet medyası, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Orta Doğu’daki ABD hedeflerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İran devlet televizyonu IRIB’in X hesabından yapılan açıklamada, İran’ın Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bulunan ABD askeri üslerine ve bölgede faaliyet gösteren Kürt silahlı gruplara “şiddetli ve uzun süreli” saldırılar düzenlediği ifade edildi.
İran resmi haber ajansı IRNA ise, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Bahreyn’de bir insansız hava aracı (İHA) deposunu ve “yapay zeka merkezi” olarak tanımlanan bir hedefi vurduğunu aktardı.
İran’ın İngilizce yayın yapan Press TV kanalı da, Devrim Muhafızları’nın ülkenin güneyinde ABD’ye ait RQ-11 Raven tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi hedef aldı
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