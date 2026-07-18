https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/irandan-orta-dogudaki-abd-hedeflerine-saldiri-irak-ve-bahreynde-usler-vuruldu-abd-ihasi-dusuruldu-1107353280.html

İran’dan Orta Doğu’daki ABD hedeflerine saldırı: Irak ve Bahreyn’de üsler vuruldu, ABD İHA’sı düşürüldü

İran’dan Orta Doğu’daki ABD hedeflerine saldırı: Irak ve Bahreyn’de üsler vuruldu, ABD İHA’sı düşürüldü

Sputnik Türkiye

İran devlet medyası, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın Süleymaniye kentindeki ABD üsleri ile Kürt silahlı gruplarını hedef aldığını, Bahreyn’de ise bir SİHA... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T00:37+0300

2026-07-18T00:37+0300

2026-07-18T00:38+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

irak

süleymaniye

ortadoğu

i̇ran silahlı kuvvetleri

press tv

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

bahreyn

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İran devlet medyası, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Orta Doğu’daki ABD hedeflerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İran devlet televizyonu IRIB’in X hesabından yapılan açıklamada, İran’ın Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bulunan ABD askeri üslerine ve bölgede faaliyet gösteren Kürt silahlı gruplara “şiddetli ve uzun süreli” saldırılar düzenlediği ifade edildi.İran resmi haber ajansı IRNA ise, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Bahreyn’de bir insansız hava aracı (İHA) deposunu ve “yapay zeka merkezi” olarak tanımlanan bir hedefi vurduğunu aktardı.İran’ın İngilizce yayın yapan Press TV kanalı da, Devrim Muhafızları’nın ülkenin güneyinde ABD’ye ait RQ-11 Raven tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-hurmuz-bogazinda-bir-gemiyi-hedef-aldi-1107350799.html

i̇ran

irak

süleymaniye

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i̇ran, abd, irak, süleymaniye, ortadoğu, i̇ran silahlı kuvvetleri, press tv, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bahreyn