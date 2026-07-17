https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-hurmuz-bogazinda-bir-gemiyi-hedef-aldi-1107350799.html

İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi hedef aldı

İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi hedef aldı

Sputnik Türkiye

İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T21:21+0300

2026-07-17T21:21+0300

2026-07-17T21:22+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

hürmüz boğazı

tayland

saldırı

saldırı girişimi

silahlı saldırı

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İran'ın Tasnim Haber Ajansı, Tayland bayraklı bir geminin, Hürmüz Boğazı'ndan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden gerekli izni almadan geçmeye çalıştığı gerekçesiyle hedef alındığını bildirdi.Tasnim'in bir kaynağa dayandırdığı haberde, geminin yapılan uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçiş girişiminde bulunduğu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden gerekli izni almaması nedeniyle hedef alındığı belirtildi.Kaynak, geminin hedef alınmadan önce boğazdan geçişinin engellendiğini ifade etti. Geminin durumu, olası can kaybı veya hasara ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Tayland makamlarından da konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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i̇ran

hürmüz boğazı

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i̇ran, hürmüz boğazı, tayland, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı