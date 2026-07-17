https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-hurmuz-bogazinda-bir-gemiyi-hedef-aldi-1107350799.html
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi hedef aldı
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi hedef aldı
Sputnik Türkiye
İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T21:21+0300
2026-07-17T21:21+0300
2026-07-17T21:22+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
hürmüz boğazı
tayland
saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
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İran'ın Tasnim Haber Ajansı, Tayland bayraklı bir geminin, Hürmüz Boğazı'ndan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden gerekli izni almadan geçmeye çalıştığı gerekçesiyle hedef alındığını bildirdi.Tasnim'in bir kaynağa dayandırdığı haberde, geminin yapılan uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçiş girişiminde bulunduğu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden gerekli izni almaması nedeniyle hedef alındığı belirtildi.Kaynak, geminin hedef alınmadan önce boğazdan geçişinin engellendiğini ifade etti. Geminin durumu, olası can kaybı veya hasara ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Tayland makamlarından da konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-suriyedeki-abd-komuta-merkezini-vurduk-ortadoguda-savas-yeni-cepheye-tasindi-1107331611.html
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i̇ran, hürmüz boğazı, tayland, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı
i̇ran, hürmüz boğazı, tayland, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi hedef aldı
21:21 17.07.2026 (güncellendi: 21:22 17.07.2026)
İran, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldı.
İran'ın Tasnim Haber Ajansı, Tayland bayraklı bir geminin, Hürmüz Boğazı'ndan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden gerekli izni almadan geçmeye çalıştığı gerekçesiyle hedef alındığını bildirdi.
Tasnim'in bir kaynağa dayandırdığı haberde, geminin yapılan uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçiş girişiminde bulunduğu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden gerekli izni almaması nedeniyle hedef alındığı belirtildi.
Kaynak, geminin hedef alınmadan önce boğazdan geçişinin engellendiğini ifade etti. Geminin durumu, olası can kaybı veya hasara ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Tayland makamlarından da konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.