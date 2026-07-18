https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-lideri-hamaney-trumpin-imzasi-guvenilirligini-tamamen-yitirdi-1107361262.html
İran lideri Hamaney: Trump'ın imzası güvenilirliğini tamamen yitirdi
İran lideri Hamaney: Trump'ın imzası güvenilirliğini tamamen yitirdi
Sputnik Türkiye
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran ile imzalanan mutabakatı defalarca ihlal ettiğini belirterek, 'Trump'ın imzası tamamen değersiz ve... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T20:10+0300
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2026-07-18T20:10+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
mücteba hamaney
donald trump
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İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran ile imzalanan mutabakatı tekrar tekrar ihlal ettiğini savunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.Hamaney, cumartesi günü yayımladığı yazılı açıklamada, İran ve ABD liderleri arasında imzalanan mutabakat zaptının Washington tarafından defalarca ihlal edildiğini belirtti.Bu durumun, "Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini" ifade eden Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik yaklaşımını eleştirdi.'Unutulmayacak dersler verildi'Hamaney, açıklamasında ABD'nin, İran halkı ile "direniş cephesi" olarak nitelendirdiği güçlerin kendisine "unutulmayacak dersler verdiğini" bilmesi gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-abd-yonetimi-icindeki-bazi-gruplar-hukumetlerinin-taahhutleri-yerine-getirmesini-engelliyor-1107360794.html
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abd, mücteba hamaney, donald trump, i̇ran
abd, mücteba hamaney, donald trump, i̇ran
İran lideri Hamaney: Trump'ın imzası güvenilirliğini tamamen yitirdi
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran ile imzalanan mutabakatı defalarca ihlal ettiğini belirterek, 'Trump'ın imzası tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun' ifadelerini kullandı.
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran ile imzalanan mutabakatı tekrar tekrar ihlal ettiğini savunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.
Hamaney, cumartesi günü yayımladığı yazılı açıklamada, İran ve ABD liderleri arasında imzalanan mutabakat zaptının Washington tarafından defalarca ihlal edildiğini belirtti.
Bu durumun, "Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini" ifade eden Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik yaklaşımını eleştirdi.
'Unutulmayacak dersler verildi'
Hamaney, açıklamasında ABD'nin, İran halkı ile "direniş cephesi" olarak nitelendirdiği güçlerin kendisine "unutulmayacak dersler verdiğini" bilmesi gerektiğini söyledi.