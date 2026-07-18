https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-lideri-hamaney-trumpin-imzasi-guvenilirligini-tamamen-yitirdi-1107361262.html

İran lideri Hamaney: Trump'ın imzası güvenilirliğini tamamen yitirdi

İran lideri Hamaney: Trump'ın imzası güvenilirliğini tamamen yitirdi

Sputnik Türkiye

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran ile imzalanan mutabakatı defalarca ihlal ettiğini belirterek, 'Trump'ın imzası tamamen değersiz ve... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T20:10+0300

2026-07-18T20:10+0300

2026-07-18T20:10+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

mücteba hamaney

donald trump

i̇ran

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İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran ile imzalanan mutabakatı tekrar tekrar ihlal ettiğini savunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.Hamaney, cumartesi günü yayımladığı yazılı açıklamada, İran ve ABD liderleri arasında imzalanan mutabakat zaptının Washington tarafından defalarca ihlal edildiğini belirtti.Bu durumun, "Trump'ın imzasının tamamen değersiz ve güvenilirlikten yoksun olduğunu gösterdiğini" ifade eden Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik yaklaşımını eleştirdi.'Unutulmayacak dersler verildi'Hamaney, açıklamasında ABD'nin, İran halkı ile "direniş cephesi" olarak nitelendirdiği güçlerin kendisine "unutulmayacak dersler verdiğini" bilmesi gerektiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-abd-yonetimi-icindeki-bazi-gruplar-hukumetlerinin-taahhutleri-yerine-getirmesini-engelliyor-1107360794.html

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abd, mücteba hamaney, donald trump, i̇ran