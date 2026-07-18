https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-abd-yonetimi-icindeki-bazi-gruplar-hukumetlerinin-taahhutleri-yerine-getirmesini-engelliyor-1107360794.html
İran: ABD yönetimi içindeki bazı gruplar, hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor
İran: ABD yönetimi içindeki bazı gruplar, hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü Bekayi, Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanamamasından ABD yönetimi içindeki bazı... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T19:24+0300
2026-07-18T19:24+0300
2026-07-18T19:24+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇smail bekayi
i̇ran
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acb83de6502a901f3b71173a598ead7c.jpg
İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesi ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanamamasına ilişkin, “ABD yönetimi içindeki bazı gruplar, hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor” dedi.Bekayi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre ABD yönetimi içindeki bazı gruplar hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor. Ancak sonuçta önemli olan ABD’nin taahhütlerini yerine getirmemiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerginlik hakkında ise Bekayi, “Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesi, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin Umman ve bölgesel ülkelerle istişare halinde yapılacağını vurgulamaktadır. Ancak ABD bunu görmezden gelerek bu stratejik su yolunun kontrolünü ele geçirmeye çalışmaktadır” dedi.Bekayi ayrıca uluslararası toplumun İran’a yönelik başlatılan savaştan her yönüyle olumsuz yönde etkilendiğini bu etkilenmenin gelecekte de devam edeceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-abd-ile-varilan-mutabakat-zaptindaki-yukumlulukleri-askiya-aldi-1107358981.html
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0b3f1b1bbe2b09812957ac545d7a861.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇smail bekayi, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, i̇smail bekayi, i̇ran, hürmüz boğazı
İran: ABD yönetimi içindeki bazı gruplar, hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor
İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü Bekayi, Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanamamasından ABD yönetimi içindeki bazı grupları sorumlu tuttu. Bekayi, söz konusu çevrelerin Amerikan hükümetinin üstlendiği taahhütlerin yerine getirilmesini engellediğini söyledi.
İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesi ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanamamasına ilişkin, “ABD yönetimi içindeki bazı gruplar, hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor” dedi.
Bekayi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre ABD yönetimi içindeki bazı gruplar hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor. Ancak sonuçta önemli olan ABD’nin taahhütlerini yerine getirmemiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerginlik hakkında ise Bekayi, “Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesi, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin Umman ve bölgesel ülkelerle istişare halinde yapılacağını vurgulamaktadır. Ancak ABD bunu görmezden gelerek bu stratejik su yolunun kontrolünü ele geçirmeye çalışmaktadır” dedi.
Bekayi ayrıca uluslararası toplumun İran’a yönelik başlatılan savaştan her yönüyle olumsuz yönde etkilendiğini bu etkilenmenin gelecekte de devam edeceği uyarısında bulundu.