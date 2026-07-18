https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-abd-yonetimi-icindeki-bazi-gruplar-hukumetlerinin-taahhutleri-yerine-getirmesini-engelliyor-1107360794.html

İran: ABD yönetimi içindeki bazı gruplar, hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor

İran: ABD yönetimi içindeki bazı gruplar, hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü Bekayi, Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanamamasından ABD yönetimi içindeki bazı... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T19:24+0300

2026-07-18T19:24+0300

2026-07-18T19:24+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇smail bekayi

i̇ran

hürmüz boğazı

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İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesi ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanamamasına ilişkin, “ABD yönetimi içindeki bazı gruplar, hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor” dedi.Bekayi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre ABD yönetimi içindeki bazı gruplar hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor. Ancak sonuçta önemli olan ABD’nin taahhütlerini yerine getirmemiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerginlik hakkında ise Bekayi, “Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesi, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin Umman ve bölgesel ülkelerle istişare halinde yapılacağını vurgulamaktadır. Ancak ABD bunu görmezden gelerek bu stratejik su yolunun kontrolünü ele geçirmeye çalışmaktadır” dedi.Bekayi ayrıca uluslararası toplumun İran’a yönelik başlatılan savaştan her yönüyle olumsuz yönde etkilendiğini bu etkilenmenin gelecekte de devam edeceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-abd-ile-varilan-mutabakat-zaptindaki-yukumlulukleri-askiya-aldi-1107358981.html

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abd, i̇smail bekayi, i̇ran, hürmüz boğazı