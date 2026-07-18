https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-abd-ile-varilan-mutabakat-zaptindaki-yukumlulukleri-askiya-aldi-1107358981.html
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptındaki yükümlülükleri askıya aldı
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptındaki yükümlülükleri askıya aldı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ülkesinin, ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını belirtti. 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T15:57+0300
2026-07-18T15:57+0300
2026-07-18T15:57+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
kazım garibabadi
abd
i̇ran
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran devlet televizyonuna ülkesinin mutabakat zaptına ilişkin tutumunu açıkladı.ABD’nin, mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini ve tüm maddeleri askıya aldığını söyleyen Garibabadi, ülkesinin de mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını ve uygulamadığını belirtti.Garibabadi ayrıca mevcut durumda ülkenin savunulmasına odaklandıklarını vurguladı.ABD’nin, yine müzakere aşamasında saldırılarına başladığını aktaran Garibabadi, ABD’nin bir kez daha saldırgan tutumun bir sonuç getirmeyeceğini anladığını ve gerekli cevabı aldığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/polonya-cumhurbaskani-nawrocki-lgbti-yanlisi-medeni-birliktelik-yasa-tasarisini-veto-etti-1107358826.html
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kazım garibabadi , abd, i̇ran
kazım garibabadi , abd, i̇ran
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptındaki yükümlülükleri askıya aldı
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ülkesinin, ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran devlet televizyonuna ülkesinin mutabakat zaptına ilişkin tutumunu açıkladı.
ABD’nin, mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini ve tüm maddeleri askıya aldığını söyleyen Garibabadi, ülkesinin de mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını ve uygulamadığını belirtti.
Garibabadi ayrıca mevcut durumda ülkenin savunulmasına odaklandıklarını vurguladı.
ABD’nin, yine müzakere aşamasında saldırılarına başladığını aktaran Garibabadi, ABD’nin bir kez daha saldırgan tutumun bir sonuç getirmeyeceğini anladığını ve gerekli cevabı aldığını savundu.