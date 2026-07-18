https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/polonya-cumhurbaskani-nawrocki-lgbti-yanlisi-medeni-birliktelik-yasa-tasarisini-veto-etti-1107358826.html

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, LGBTİ yanlısı medeni birliktelik yasa tasarısını veto etti

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, LGBTİ yanlısı medeni birliktelik yasa tasarısını veto etti

Sputnik Türkiye

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, cinsiyetlerine bakılmaksızın birlikte yaşayan çiftler için 'birlikte yaşama sözleşmeleri' getiren yasa tasarısını veto etti... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T15:49+0300

2026-07-18T15:49+0300

2026-07-18T15:49+0300

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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, eşcinsel ilişkilerin yasallaştırılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını veto etti.Söz konusu veto, LGBTİ hakları ve kürtaj yasalarının gevşetilmesi konusunda reformlar gerçekleştirme sözü veren Avrupa Birliği yanlısı Başbakan Donald Tusk açısından bir başka darbe olarak değerlendirildi. İlgili yasa tasarısı iki yetişkinin tıbbi bilgilere erişim, ortak mülkiyet hakları ve defin işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli konuları düzenleyen, evliliğe benzer bir anlaşma yapabilmesine imkan tanıyacak birlikte yaşama sözleşmelerinin yürürlüğe konulmasını öngörüyordu.Nawrocki bu yasa tasarısının 'anayasada bir erkek ile bir kadının birliği olarak tanımlanan evliliğin özel statüsünün ortadan kalkmasına yol açacağını' savunarak, "Bu öneriler, aile hukuku alanında evliliğe benzer geniş bir haklar kataloğuyla donatılmış, yeni ve resmileştirilmiş bir kurum oluşturuyor” dedi.Başbakan Tusk ise vetoyu kınayarak Nawrocki’nin kararını, 'insanlara, onların mutluluk hakkına ve normal bir yaşam sürme hakkına yönelik bir küçümsemenin ifadesi' olarak nitelendirdi.Hükümetin, Cumhurbaşkanının vetosunu geçersiz kılabilmek için parlamentoda beşte üç çoğunluk sağlaması gerekiyor. Ancak düzenlemeye sağcı muhalefet partilerinin güçlü biçimde karşı çıkması ve iktidar koalisyonunun gerekli milletvekili sayısının oldukça gerisinde bulunması nedeniyle bunun gerçekleşmesi son derece düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/rusya-lgbt-hareketini-teror-orgutleri-listesine-dahil-etti-1081957090.html

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