https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/fitch-turkiyenin-kredi-notunu-teyit-etti-tahminler-ve-beklentiler-neler-1107353402.html
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti: Tahminler ve beklentiler neler?
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti: Tahminler ve beklentiler neler?
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde, not görünümünü ise 'durağan' olarak teyit... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T01:45+0300
2026-07-18T01:45+0300
2026-07-18T01:45+0300
ekonomi̇
fitch ratings
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin son kredi değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB-', not görünümünü ise 'durağan' olarak koruduğunu açıkladı.Değerlendirmede, düşük kamu borçluluğu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapı, 'BB' not grubundaki ülkelere kıyasla daha yüksek kişi başına gelir, zor dönemlerde dış finansmana erişimin sürdürülmesi ve bankacılık sektörünün dayanıklılığı Türkiye'nin kredi notunu destekleyen başlıca faktörler arasında gösterildi.Tahminler ve beklentiler neler?Fitch, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme hızının yüzde 4'e yakın olduğunu değerlendirirken, 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 2.8, 2027 yılı beklentisini ise yüzde 4.4 olarak açıkladı.Kuruluş ayrıca, haziran ayında yüzde 32 seviyesinde bulunan enflasyonun, 2026 yıl sonunda yüzde 29,5'e gerilemesini beklediğini bildirdi.Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini 300 baz puan artırması ve kredi koşullarını sıkılaştıran adımlarının, ABD-İran çatışmasının ilk döneminde lirayı desteklemek amacıyla yapılan döviz müdahalelerinin ardından uluslararası rezervlerin toparlanmasına katkı sağladığı ifade edildi. Brüt döviz rezervlerinin 2026 yıl sonunda 167 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü.Fitch değerlendirmesinde, dış finansman ihtiyacının kalıcı şekilde azalması, ülkenin dış finansal tamponlarının güçlenmesi ve enflasyondaki düşüşü destekleyen sıkı para politikasına duyulan güvenin artmasının, ilerleyen dönemde Türkiye'nin kredi notunda artışa zemin hazırlayabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iranin-dini-liderinin-askeri-danismani-muhsin-rizai-eger-saldirilar-devam-ederse-tam-olcekli-1107353048.html
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fitch ratings, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
fitch ratings, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti: Tahminler ve beklentiler neler?
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde, not görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti.
Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin son kredi değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB-', not görünümünü ise 'durağan' olarak koruduğunu açıkladı.
Değerlendirmede, düşük kamu borçluluğu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapı, 'BB' not grubundaki ülkelere kıyasla daha yüksek kişi başına gelir, zor dönemlerde dış finansmana erişimin sürdürülmesi ve bankacılık sektörünün dayanıklılığı Türkiye'nin kredi notunu destekleyen başlıca faktörler arasında gösterildi.
Tahminler ve beklentiler neler?
Fitch, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme hızının yüzde 4'e yakın olduğunu değerlendirirken, 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 2.8, 2027 yılı beklentisini ise yüzde 4.4 olarak açıkladı.
Kuruluş ayrıca, haziran ayında yüzde 32 seviyesinde bulunan enflasyonun, 2026 yıl sonunda yüzde 29,5'e gerilemesini beklediğini bildirdi.
Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini 300 baz puan artırması ve kredi koşullarını sıkılaştıran adımlarının, ABD-İran çatışmasının ilk döneminde lirayı desteklemek amacıyla yapılan döviz müdahalelerinin ardından uluslararası rezervlerin toparlanmasına katkı sağladığı ifade edildi.
Brüt döviz rezervlerinin 2026 yıl sonunda 167 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü.
Fitch değerlendirmesinde, dış finansman ihtiyacının kalıcı şekilde azalması, ülkenin dış finansal tamponlarının güçlenmesi ve enflasyondaki düşüşü destekleyen sıkı para politikasına duyulan güvenin artmasının, ilerleyen dönemde Türkiye'nin kredi notunda artışa zemin hazırlayabileceği belirtildi.