https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/besiktasta-mohamed-salah-transferinde-kritik-hafta-baskan-serdal-adali-masaya-oturuyor-1107355359.html
Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferinde kritik hafta: Başkan Serdal Adalı masaya oturuyor
Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferinde kritik hafta: Başkan Serdal Adalı masaya oturuyor
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah transferi için temaslarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı öncülüğünde... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T10:14+0300
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spor
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Yeni sezonda şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Mohamed Salah transferi için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün, Mısırlı yıldızın transferini sonuçlandırmak amacıyla pazartesi günü kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, transfer sürecini doğrudan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yönetirken, görüşmede Salah'ın menajeri ve avukatıyla transferin tüm ayrıntıları ele alınacak.Pazartesi günü kritik zirve yapılacakBeşiktaş yönetiminin gerçekleştireceği toplantıda, Mohamed Salah transferinin mali boyutu, sözleşme şartları ve olası transfer takvimi değerlendirilecek.Siyah-beyazlıların, görüşmelerde tarafların beklentilerini netleştirerek transfer sürecinde önemli mesafe kat etmeyi hedeflediği belirtiliyor.Menajerinin açıklamaları dikkat çekmiştiTransfer iddialarını güçlendiren gelişmelerden biri de Mohamed Salah'ın menajerinin kısa süre önce yaptığı açıklama oldu.Menajer, "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz. Ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz" ifadelerini kullanmış, bu sözler futbol kamuoyunda transfer görüşmelerinin sürdüğü şeklinde yorumlanmıştı.Bonservis beklentisi 15 milyon euroİddialara göre, 34 yaşındaki Mohamed Salah için talep edilen bonservis bedeli 15 milyon euro seviyesinde bulunuyor.Beşiktaş yönetiminin yapılacak görüşmelerde hem finansal koşulları hem de transferin gerçekleşme ihtimalini değerlendireceği ifade edilirken, anlaşma sağlanması halinde siyah-beyazlıların yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atabileceği belirtiliyor.Gözler Beşiktaş'tan gelecek açıklamadaTransfer sürecine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, futbol kamuoyu ve Beşiktaş taraftarı pazartesi günü gerçekleştirilecek kritik görüşmeden çıkacak sonucu bekliyor.Taraflar arasında anlaşma zemini oluşması halinde, Mohamed Salah transferine ilişkin önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceği değerlendiriliyor.
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mohamed salah, serdal adalı, salah, beşiktaş
mohamed salah, serdal adalı, salah, beşiktaş
Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferinde kritik hafta: Başkan Serdal Adalı masaya oturuyor
Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah transferi için temaslarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı öncülüğünde pazartesi günü Salah'ın menajeri ve avukatıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede bonservis bedeli, mali şartlar ve transfer sürecinin yol haritası masaya yatırılacak.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Mohamed Salah transferi için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün, Mısırlı yıldızın transferini sonuçlandırmak amacıyla pazartesi günü kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, transfer sürecini doğrudan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı
yönetirken, görüşmede Salah'ın
menajeri ve avukatıyla transferin tüm ayrıntıları ele alınacak.
Pazartesi günü kritik zirve yapılacak
Beşiktaş
yönetiminin gerçekleştireceği toplantıda, Mohamed Salah
transferinin mali boyutu, sözleşme şartları ve olası transfer takvimi değerlendirilecek.
Siyah-beyazlıların, görüşmelerde tarafların beklentilerini netleştirerek transfer sürecinde önemli mesafe kat etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Menajerinin açıklamaları dikkat çekmişti
Transfer iddialarını güçlendiren gelişmelerden biri de Mohamed Salah'ın menajerinin kısa süre önce yaptığı açıklama oldu.
Menajer, "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz. Ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz" ifadelerini kullanmış, bu sözler futbol kamuoyunda transfer görüşmelerinin sürdüğü şeklinde yorumlanmıştı.
Bonservis beklentisi 15 milyon euro
İddialara göre, 34 yaşındaki Mohamed Salah için talep edilen bonservis bedeli 15 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Beşiktaş yönetiminin yapılacak görüşmelerde hem finansal koşulları hem de transferin gerçekleşme ihtimalini değerlendireceği ifade edilirken, anlaşma sağlanması halinde siyah-beyazlıların yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atabileceği belirtiliyor.
Gözler Beşiktaş'tan gelecek açıklamada
Transfer sürecine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, futbol kamuoyu ve Beşiktaş taraftarı pazartesi günü gerçekleştirilecek kritik görüşmeden çıkacak sonucu bekliyor.
Taraflar arasında anlaşma zemini oluşması halinde, Mohamed Salah transferine ilişkin önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceği değerlendiriliyor.