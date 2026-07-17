https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/messinin-henuz-bebekken-lamine-yamal-ile-olan-fotografi-unicef-dogruladi-1107323540.html

Messi'nin henüz bebekken Lamine Yamal ile olan fotoğrafını UNICEF doğruladı

Messi'nin henüz bebekken Lamine Yamal ile olan fotoğrafını UNICEF doğruladı

Sputnik Türkiye

2007'de o zamanlar Barcelona'da oynayan Arjantinli milli futbolcu Lionel Messi, küçük bir bebeği yıkarken bir fotoğraf çekiminde poz vermişti. Fotoğraftaki... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T07:36+0300

2026-07-17T07:36+0300

2026-07-17T08:12+0300

spor

lionel messi

lamine yamal

unicef

dünya kupası

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Arjantinli milli oyuncu Lionel Messi'nin henüz bebek olan İspanya milli oyuncusu Lamine Yamal ile 2007 yılında çekildiği fotoğrafın gerçekliği, UNICEF tarafından resmen doğrulandı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen kare, 2026 Dünya Kupası Arjantin - İspanya finali öncesinde sosyal medyada büyük ilgi gördü.İspanya ile Arjantin'in pazar günü MetLife Stadyumu'nda oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde, Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın yıllar önce aynı karede yer aldığı fotoğraf yeniden gündeme taşındı. İkilinin karşı karşıya geleceği finalin, 2026 Ballon d'Or yarışına da yön verebileceği değerlendirilirken, yıllar önce çekilen fotoğrafın hikâyesi yeniden konuşulmaya başlandı.Hikâye 2007 yılında başladıFotoğrafın geçmişi, 2007 sonbaharında Katalan gazetesi Diario Sport ile UNICEF'in ortaklaşa hazırladığı 2008 takvimine dayanıyor. Proje kapsamında Barcelona A Takımı futbolcuları, Barselona çevresindeki çocuklarla birlikte objektif karşısına geçti.UNICEF, Barselona yakınlarındaki Mataró kentinin Rocafonda Mahallesi'nde düzenlediği bir yarışmayla projeye katılacak aileleri belirledi. Yarışmayı kazanan ailelerden biri de Lamine Yamal'ın ailesi oldu. Böylece henüz bebek olan Yamal, Lionel Messi ile aynı fotoğraf karesinde yer aldı.'Messi bebeği nasıl tutacağını bile bilmiyordu'Fotoğrafları çeken Joan Monfort, 2024 yılında The Athletic'e verdiği röportajda o günü şu sözlerle anlattı:Monfort, çekim sırasında Messi'nin oldukça çekingen davrandığını belirterek, "Messi soyunma odasından çıkıp içinde su dolu plastik bir küvet ve bir bebeğin bulunduğu başka bir soyunma odasına geldi. İlk başta bebeği nasıl tutacağını bile bilmiyordu. Başlangıçta pek etkileşim yoktu. Ama zamanla herkes rahatladı ve sonunda oldukça güzel bir fotoğraf ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.Fotoğraf yeniden viral olduFotoğrafın gerçekliğiyle ilgili tartışmalar ise UNICEF'in yaptığı açıklamayla sona erdi. Kurum, perşembe günü sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:UNICEF'in açıklamasıyla birlikte, yıllardır futbolseverlerin hafızasında yer eden fotoğrafın gerçek olduğu bir kez daha resmi olarak doğrulanmış oldu.

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lionel messi, lamine yamal, unicef, dünya kupası