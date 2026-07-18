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Bakan Yardımcısı Gümrükçü'den CAATSA ve F-35 açıklaması: 'Bu sefer gerçekten daha yakın hissediyoruz'
Bakan Yardımcısı Gümrükçü'den CAATSA ve F-35 açıklaması: 'Bu sefer gerçekten daha yakın hissediyoruz'
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ve F-35 ile ilgili konulara ilişkin, "Bu sefer... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T18:05+0300
2026-07-18T18:05+0300
poli̇ti̇ka
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f-35
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abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Washington'da Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen konferansta konuştu.Türkiye ve ABD arasındaki CAATSA ve F-35 konularına ilişkin konuşan Gümrükçü, anlaşmazlığın çözülmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla en önemli öncelik haline geldiğini ve bunun üzerine ortak bir siyasi ve askeri çalışma grubunun kurulduğunu belirtti.Gümrükçü, ABD tarafındaki yasal yükümlülükleri ve Türkiye tarafındaki siyasi ve ekonomik hususları karşılamak için birçok farklı seçenek üzerinde durulduğunu belirterek, "Bu sefer gerçekten daha yakın hissediyoruz. Bu konuyu çözüme kavuşturup bu sorunu geride bırakabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.Anlaşmanın nasıl olacağı veya ne zaman gerçekleşebileceği konusunda henüz ayrıntılı bilgi veremeyeceğini söyleyen Gümrükçü, "İlk kez, aslında son 10 ila 15 yıldır ilk kez, bir anlaşmaya vardığımızda ABD yönetiminin de anlaşmadaki kendi payına düşen yükümlülükleri yerine getireceğine tam güven duyuyoruz" diye konuştu.Gümrükçü, bu çabanın Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşünün ötesine geçtiğini belirterek bunu iki ülke arasında 'çok daha derin bir savunma sanayisi işbirliği kurmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir girişimin parçası' şeklinde vurguladı.'S-400’ü anlık bir boşluğu doldurmak için satın almak zorunda kaldık'S-400 sistemlerinin satın alınmasına ilişkin, 'Türkiye’nin müttefiklerinden alternatif sistemler temin edememesi üzerine acil bir hava savunma ihtiyacıyla karşı karşıya kaldığı' değerlendirmesinde bulunan Gümrükçü, "Bu S-400’ü anlık bir boşluğu doldurmak için satın almak zorunda kaldık. Ancak hemen ardından müttefiklerimize bunun tek seferlik bir alım olduğunu söyledik" dedi.Gümrükçü, konuya ilişkin aralarında Yunan kökenlilerin de bulunduğu bazı ABD Kongre üyelerinin muhalefetine ilişkin, "Sadece Yunan kökenli Kongre üyeleri değil, bu konuda Yunanistan'dan da bazı açıklamalar geldi ve bence bu gereksiz bir siyasi tutum. Yunanistan, ABD ve Avrupalı müttefikler de dahil olmak üzere diğer ülkelerden kendi savunma teçhizatını satın alırken, aynı ittifak içinde olduğumuz için bu konuda hiçbir zaman yorumda bulunmadık; müttefiklerimizin kendi savunma kapasitelerini güçlendirmelerinden sadece memnuniyet duyarız" diye konuştu.
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abd, f-35, s-400, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa), caatsa
abd, f-35, s-400, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa), caatsa

Bakan Yardımcısı Gümrükçü'den CAATSA ve F-35 açıklaması: 'Bu sefer gerçekten daha yakın hissediyoruz'

18:05 18.07.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili2023 Dubai Havacılık Forumu
2023 Dubai Havacılık Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ve F-35 ile ilgili konulara ilişkin, "Bu sefer gerçekten daha yakın hissediyoruz. Bu konuyu çözüme kavuşturup bu sorunu geride bırakabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Washington'da Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen konferansta konuştu.
Türkiye ve ABD arasındaki CAATSA ve F-35 konularına ilişkin konuşan Gümrükçü, anlaşmazlığın çözülmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla en önemli öncelik haline geldiğini ve bunun üzerine ortak bir siyasi ve askeri çalışma grubunun kurulduğunu belirtti.
Gümrükçü, ABD tarafındaki yasal yükümlülükleri ve Türkiye tarafındaki siyasi ve ekonomik hususları karşılamak için birçok farklı seçenek üzerinde durulduğunu belirterek, "Bu sefer gerçekten daha yakın hissediyoruz. Bu konuyu çözüme kavuşturup bu sorunu geride bırakabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.
Anlaşmanın nasıl olacağı veya ne zaman gerçekleşebileceği konusunda henüz ayrıntılı bilgi veremeyeceğini söyleyen Gümrükçü, "İlk kez, aslında son 10 ila 15 yıldır ilk kez, bir anlaşmaya vardığımızda ABD yönetiminin de anlaşmadaki kendi payına düşen yükümlülükleri yerine getireceğine tam güven duyuyoruz" diye konuştu.
Gümrükçü, bu çabanın Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşünün ötesine geçtiğini belirterek bunu iki ülke arasında 'çok daha derin bir savunma sanayisi işbirliği kurmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir girişimin parçası' şeklinde vurguladı.

'S-400’ü anlık bir boşluğu doldurmak için satın almak zorunda kaldık'

S-400 sistemlerinin satın alınmasına ilişkin, 'Türkiye’nin müttefiklerinden alternatif sistemler temin edememesi üzerine acil bir hava savunma ihtiyacıyla karşı karşıya kaldığı' değerlendirmesinde bulunan Gümrükçü, "Bu S-400’ü anlık bir boşluğu doldurmak için satın almak zorunda kaldık. Ancak hemen ardından müttefiklerimize bunun tek seferlik bir alım olduğunu söyledik" dedi.
Gümrükçü, konuya ilişkin aralarında Yunan kökenlilerin de bulunduğu bazı ABD Kongre üyelerinin muhalefetine ilişkin, "Sadece Yunan kökenli Kongre üyeleri değil, bu konuda Yunanistan'dan da bazı açıklamalar geldi ve bence bu gereksiz bir siyasi tutum. Yunanistan, ABD ve Avrupalı müttefikler de dahil olmak üzere diğer ülkelerden kendi savunma teçhizatını satın alırken, aynı ittifak içinde olduğumuz için bu konuda hiçbir zaman yorumda bulunmadık; müttefiklerimizin kendi savunma kapasitelerini güçlendirmelerinden sadece memnuniyet duyarız" diye konuştu.
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