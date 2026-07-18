https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/ataturkun-duzceye-gelisinin-92-yili-anildi-200-yillik-cesmeden-ayran-akti-1107359479.html
Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yılı anıldı: 200 yıllık çeşmeden ayran aktı
Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yılı anıldı: 200 yıllık çeşmeden ayran aktı
Sputnik Türkiye
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla Gümüşova ilçesindeki Selamlar köyünde anma programı düzenlendi. Atatürk'ün 1934... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T16:46+0300
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyünde anma programı gerçekleştirildi.Tören, Düzce Valisi Mehmet Makas ve protokol üyelerinin Düzce Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.Katılımcılar, köy meydanına yürüyüşün ardından Atatürk'ün 18 Temmuz 1934'te köyü ziyareti sırasında ayran içtiği belirtilen yaklaşık 200 yıllık çeşmeden, anısına akıtılan ayrandan içti.Programda mehter takımı da gösteri sundu.Törende konuşan Vali Mehmet Makas, Atatürk'ün Selamlar köyünü 18 Temmuz 1934'te ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Sizlerle tekrar o günü birlikte anmaktan müthiş keyif duyuyorum. Hakikaten güzel bir karşılama" ifadelerini kullandı.Programın sonunda köyde bulunan Atatürk Müzesi ziyaret edildi. Vali Makas, müze ziyaret defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/malatyada-5-buyuklugunde-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-afad-ve-bakan-kurumdan-ilk-aciklama-1107354503.html
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türkiye, atatürk müzesi, düzce
Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yılı anıldı: 200 yıllık çeşmeden ayran aktı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla Gümüşova ilçesindeki Selamlar köyünde anma programı düzenlendi. Atatürk'ün 1934 yılında ayran içtiği 200 yıllık köy çeşmesinden bu kez de anısına ayran akıtıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyünde anma programı gerçekleştirildi.
Tören, Düzce Valisi Mehmet Makas ve protokol üyelerinin Düzce Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.
Katılımcılar, köy meydanına yürüyüşün ardından Atatürk'ün 18 Temmuz 1934'te köyü ziyareti sırasında ayran içtiği belirtilen yaklaşık 200 yıllık çeşmeden, anısına akıtılan ayrandan içti.
Programda mehter takımı da gösteri sundu.
Törende konuşan Vali Mehmet Makas, Atatürk'ün Selamlar köyünü 18 Temmuz 1934'te ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Sizlerle tekrar o günü birlikte anmaktan müthiş keyif duyuyorum. Hakikaten güzel bir karşılama" ifadelerini kullandı.
Programın sonunda köyde bulunan Atatürk Müzesi ziyaret edildi. Vali Makas, müze ziyaret defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.