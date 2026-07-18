https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/ataturkun-duzceye-gelisinin-92-yili-anildi-200-yillik-cesmeden-ayran-akti-1107359479.html

Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yılı anıldı: 200 yıllık çeşmeden ayran aktı

Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yılı anıldı: 200 yıllık çeşmeden ayran aktı

Sputnik Türkiye

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla Gümüşova ilçesindeki Selamlar köyünde anma programı düzenlendi. Atatürk'ün 1934... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T16:46+0300

2026-07-18T16:46+0300

2026-07-18T16:46+0300

türki̇ye

türkiye

atatürk müzesi

düzce

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/12/1107359305_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_183b81dd955b3bee6d64b4fcf2fa003b.jpg

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyünde anma programı gerçekleştirildi.Tören, Düzce Valisi Mehmet Makas ve protokol üyelerinin Düzce Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.Katılımcılar, köy meydanına yürüyüşün ardından Atatürk'ün 18 Temmuz 1934'te köyü ziyareti sırasında ayran içtiği belirtilen yaklaşık 200 yıllık çeşmeden, anısına akıtılan ayrandan içti.Programda mehter takımı da gösteri sundu.Törende konuşan Vali Mehmet Makas, Atatürk'ün Selamlar köyünü 18 Temmuz 1934'te ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Sizlerle tekrar o günü birlikte anmaktan müthiş keyif duyuyorum. Hakikaten güzel bir karşılama" ifadelerini kullandı.Programın sonunda köyde bulunan Atatürk Müzesi ziyaret edildi. Vali Makas, müze ziyaret defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/malatyada-5-buyuklugunde-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-afad-ve-bakan-kurumdan-ilk-aciklama-1107354503.html

türki̇ye

atatürk müzesi

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, atatürk müzesi, düzce