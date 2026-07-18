https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/abd-iran-geriliminde-kritik-gelismeler-yeni-askeri-plan-iddiasi-gundemde-karsilikli-saldirilar-1107355802.html

ABD-İran geriliminde kritik gelişmeler: Yeni askeri plan iddiası gündemde, karşılıklı saldırılar sürüyor

ABD-İran geriliminde kritik gelişmeler: Yeni askeri plan iddiası gündemde, karşılıklı saldırılar sürüyor

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasındaki gerilim yeni gelişmelerle tırmanıyor. ABD basını, Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni askeri seçenekleri değerlendirdiğini ve... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T10:30+0300

2026-07-18T10:30+0300

2026-07-18T10:30+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

abd

i̇srail

ortadoğu

abd

axios

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ABD ile İran arasında devam eden askeri gerilim, bölgede yeni saldırılar ve askeri hazırlık iddialarıyla daha da derinleşiyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Washington yönetiminin İran'a yönelik yeni askeri seçenekleri masaya yatırdığı öne sürülürken, İran ise ABD ve müttefiklerini hedef alan operasyonlarını sürdürdüğünü açıkladı.Çatışmaların son halkasında İran, Katar ve Ürdün'deki hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini duyururken, İran tarafı da ABD saldırılarının sivil altyapıda hasara yol açtığını bildirdi.Axios: Trump yönetimi yeni askeri seçenekleri değerlendiriyorABD merkezli Axios haber platformunun, üç ABD'li ve bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da Beyaz Saray Durum Odası'nda düzenlenen toplantıda İran'a yönelik yeni askeri planları değerlendirdi.Haberde, masadaki seçenekler arasında İran'ın elektrik altyapısının hedef alınması, nükleer tesislere yönelik saldırıların yoğunlaştırılması ve Pickaxe Dağı bölgesinde bulunduğu öne sürülen yer altı tesisinin vurulmasının da yer aldığı iddia edildi.Yetkililer, söz konusu planlar hakkında henüz nihai bir karar verilmediğini belirtirken, Trump yönetiminin İran üzerindeki askeri baskıyı artırabilecek senaryoları değerlendirdiğini öne sürdü.İsrail'e ilave yakıt ikmal uçağı gönderileceği öne sürüldüHaberde görüşlerine yer verilen İsrailli bir yetkili, ABD yönetiminin önümüzdeki günlerde İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı göndermeyi planladığını ve bu planın İsrail makamlarına iletildiğini iddia etti.Aynı kaynak, ABD'nin hâlihazırda Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda çok sayıda yakıt ikmal uçağı bulundurduğunu, yeni sevkiyatla bu kapasitenin çatışmaların ilk günlerindeki seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini savundu.İran: ABD saldırısı nedeniyle 10 bin kişi susuz kaldıİran'ın Hürmüzgan Eyaleti Su İdaresi, ABD'nin Cask kentinin batısındaki bir su dağıtım pompasını hedef aldığını ileri sürdü.Yapılan açıklamada, saldırı sonucu su dağıtım sistemi ile elektrik şebekesinde hasar meydana geldiği, iki köyde su kesintisi yaşandığı ve yaklaşık 10 bin kişinin susuz kaldığı bildirildi.Bu iddialara ilişkin ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Katar ve Ürdün'de saldırı iddialarıKuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırılarında elektrik üretim ve su arıtma tesislerinden birinin hedef alındığını, tesiste yangın çıktığını açıkladı.Öte yandan ABD'li yetkililer, İran'ın Ürdün'deki ABD askeri üslerine yönelik saldırılarında çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığını öne sürdü. Yetkililer, can kaybına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.İran Devrim Muhafızları Ordusu daha önce yaptığı açıklamalarda, Ürdün'deki ABD üslerinde konuşlu savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.Bölgede tansiyon yüksekTaraflardan gelen açıklamalar ve uluslararası basında yer alan askeri hazırlık iddiaları, Orta Doğu'da gerilimin kısa vadede düşmeyeceğine işaret ediyor.Ancak hem ABD'nin değerlendirdiği ileri sürülen askeri planlar hem de İran'ın saldırılara ilişkin yaptığı açıklamalar konusunda taraflar arasında karşılıklı doğrulama bulunmuyor. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/iran-hurmuz-bogazinda-mayinli-bolgeden-gecmeye-calisan-2-gemide-patlama-meydana-geldi-1107353545.html

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