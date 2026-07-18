https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/55-yillik-arastirma-tamamlandi-bilim-insanlari-100-yasina-kadar-yasamanin-sirlarini-acikladi-1107360947.html
55 yıllık araştırma tamamlandı: Bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırlarını açıkladı
55 yıllık araştırma tamamlandı: Bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, 55 yılı kapsayan ve 100 yaşını aşan kişilere ilişkin 124 araştırmayı inceleyerek uzun yaşamın tek bir sırrı olmadığını ortaya koydu. Çalışmaya... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T19:41+0300
2026-07-18T19:41+0300
2026-07-18T19:41+0300
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bilim
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uzun yaşam
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Bilim insanları, 55 yılı kapsayan araştırmaların sonuçlarını inceleyerek 100 yaşını aşan insanların uzun ömürlü olmasını sağlayan ortak özellikleri değerlendirdi. Bulgular, uzun yaşamın tek bir "mucize formülü" olmadığını ortaya koydu.Mısır'daki Amerikan Üniversitesi'nden farmakolog Shaima Ibrahim liderliğindeki araştırma ekibi, son 55 yılda yayımlanan ve 100 yaşını aşan kişiler, 105-109 yaş arasındakiler ile 110 yaş ve üzerindekileri kapsayan toplam 124 bilimsel çalışmayı analiz etti.Discover Public Health dergisinde yayımlanan incelemeye göre, uzun ömür; genetik yapı, hücresel onarım mekanizmaları, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, sosyal destek ve çevresel faktörlerin birleşimiyle şekilleniyor.Tek bir 'uzun yaşam geni' yokAraştırmada, uzun ömürlülüğün tek bir gene bağlı olmadığı vurgulandı.Bilim insanları, DNA onarımının daha etkili olması, mitokondrilerin daha sağlıklı çalışması, iltihaplanmanın daha iyi kontrol edilmesi ve metabolizmadaki bazı farklılıkların yaşa bağlı hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabileceğini belirtti. Araştırmacılar, uzun yaşamın birçok genetik varyasyonun birlikte etkisiyle ortaya çıktığını ifade etti.Yaşam tarzı belirleyici rol oynuyorİncelemede, 100 yaşını aşan kişilerin ortak yaşam alışkanlıkları da sıralandı. Buna göre uzun ömürlü bireyler:Araştırmada ayrıca psikolojik dayanıklılık ve düşük kaygı düzeyinin de uzun ömürle ilişkilendirildiği belirtildi.Hastalıkları daha geç yaşıyorlarBilim insanları, 100 yaşını aşan kişilerin hastalıklardan tamamen kaçınmadığını ancak yaşa bağlı hastalıkların çoğunu ortalamaya göre daha ileri yaşlarda geliştirdiğini ortaya koydu.Araştırmacılar, uzun ömürlü bireyleri hastalıklarla ilişkilerine göre üç gruba ayırdı:Araştırma, uzun yaşam konusunda kesin neden-sonuç ilişkisi kurmanın zor olduğunu, bu alanda daha uzun süreli bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı.
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bilim, sağlıklı yaşam, uzun yaşam, sır
bilim, sağlıklı yaşam, uzun yaşam, sır
55 yıllık araştırma tamamlandı: Bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırlarını açıkladı
Bilim insanları, 55 yılı kapsayan ve 100 yaşını aşan kişilere ilişkin 124 araştırmayı inceleyerek uzun yaşamın tek bir sırrı olmadığını ortaya koydu. Çalışmaya göre genetik, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sosyal ilişkiler ve yaşam tarzı birlikte uzun ömür üzerinde etkili oluyor.
Bilim insanları, 55 yılı kapsayan araştırmaların sonuçlarını inceleyerek 100 yaşını aşan insanların uzun ömürlü olmasını sağlayan ortak özellikleri değerlendirdi. Bulgular, uzun yaşamın tek bir "mucize formülü" olmadığını ortaya koydu.
Mısır'daki Amerikan Üniversitesi'nden farmakolog Shaima Ibrahim liderliğindeki araştırma ekibi, son 55 yılda yayımlanan ve 100 yaşını aşan kişiler, 105-109 yaş arasındakiler ile 110 yaş ve üzerindekileri kapsayan toplam 124 bilimsel çalışmayı analiz etti.
Discover Public Health dergisinde yayımlanan incelemeye göre, uzun ömür; genetik yapı, hücresel onarım mekanizmaları, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, sosyal destek ve çevresel faktörlerin birleşimiyle şekilleniyor.
Tek bir 'uzun yaşam geni' yok
Araştırmada, uzun ömürlülüğün tek bir gene bağlı olmadığı vurgulandı.
Bilim insanları, DNA onarımının daha etkili olması, mitokondrilerin daha sağlıklı çalışması, iltihaplanmanın daha iyi kontrol edilmesi ve metabolizmadaki bazı farklılıkların yaşa bağlı hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabileceğini belirtti. Araştırmacılar, uzun yaşamın birçok genetik varyasyonun birlikte etkisiyle ortaya çıktığını ifade etti.
Yaşam tarzı belirleyici rol oynuyor
İncelemede, 100 yaşını aşan kişilerin ortak yaşam alışkanlıkları da sıralandı. Buna göre uzun ömürlü bireyler:
Bitki ağırlıklı besleniyor, Günlük yaşam içinde yürüyüş ve bahçecilik gibi aktivitelerle hareketli kalıyor, Güçlü aile ve sosyal ilişkilere sahip oluyor.
Araştırmada ayrıca psikolojik dayanıklılık ve düşük kaygı düzeyinin de uzun ömürle ilişkilendirildiği belirtildi.
Hastalıkları daha geç yaşıyorlar
Bilim insanları, 100 yaşını aşan kişilerin hastalıklardan tamamen kaçınmadığını ancak yaşa bağlı hastalıkların çoğunu ortalamaya göre daha ileri yaşlarda geliştirdiğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, uzun ömürlü bireyleri hastalıklarla ilişkilerine göre üç gruba ayırdı:
Yaşa bağlı hastalıklardan büyük ölçüde kaçınanlar,
Hastalıkları ortalamadan daha geç geliştirenler,
Hastalıkları erken yaşta yaşasa da uzun yıllar yaşamayı sürdürenler.
Araştırma, uzun yaşam konusunda kesin neden-sonuç ilişkisi kurmanın zor olduğunu, bu alanda daha uzun süreli bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı.