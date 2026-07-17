https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/fenerbahcede-imzalar-atildi-yeni-transferler-icin-toren-duzenlendi-1107340194.html

Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Yeni transferler için tören düzenlendi

Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Yeni transferler için tören düzenlendi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için imza töreni düzenlendi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T16:48+0300

2026-07-17T16:48+0300

2026-07-17T16:48+0300

spor

fenerbahçe

mason greenwood

vedat muriqi

ederson

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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için imza töreni düzenlendi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen törene sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.Muriqi: Saçma sakatlandımVedat Muriqi imza töreninde yaptığı açıklamada "Bana bu fırsatı tekrar veren yönetim ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu şerefli formayı tekrara giyecek olmaktan dolayı onurlu ve gururluyum. Öncelikle Oğuz Hocama, Cihan Ağabeye çok teşekkür ederim güzel sözleri için. Bu transfer süreçleri zorludur. Futbol sorumlumuz, futbol direktörümüz çok iyi biliyor bunu. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için, bu armaya layık olduğumuzu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.Sezon başı kampında yaşadığı sakatlık hakkında da konuşan Kosovalı golcü “Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Tabiri caizse saçmasapan bir pozisyonda sakatlandım. Tedavi süreci iyi gidiyor. Kesin bir tarih veremem ama teknik heyetle de konuşup kesin dönüş tarihini yakında netleştireceğiz.” dedi.Ake: Gelmeden Ederson ile görüştümNathan Ake ise "Çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel 1-2 gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.Fenerbahçe'ye gelmeden önce Manchester City'den arkadaşı olan Ederson ile görüştüğünü söyleyen Ake, “Ederson ile görüştüm ve bana burada olmaktan keyif aldığını söyledi. Fenerbahçe'yi sevdiğini, taraftarların inanılmaz olduğundan bahsetti. Burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti. Ben de daha sonra kulüple iyi bir görüşme yaptım" dedi.Greenwood: Ronaldo'dan çok şey öğrendimSarı lacivertli takımın son transferi Greenwood "Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Hep birlikte çok sıkı şekilde çalışırız şampiyonluğa ulaşmak için. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.Mason Greenwood, "Cristiano Ronaldo ile Manchester United'da birlikte oynadın. Ondan neler öğrendin?" sorusuna "Ondan çok şey öğrendim. En önemlisi ufak ve basit şeyleri çok iyi şekilde yapmasıydı. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu. Hala bunu devam ettiriyor." yanıtını verdi.

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fenerbahçe, mason greenwood, vedat muriqi, ederson