https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/zaharovadan-abye-cifte-standart-tepkisi-kiev-rejimine-ne-zaman-yaptirim-uygulanacak-1107344067.html
Zaharova'dan AB'ye 'çifte standart' tepkisi: Kiev rejimine ne zaman yaptırım uygulanacak?
Zaharova'dan AB'ye 'çifte standart' tepkisi: Kiev rejimine ne zaman yaptırım uygulanacak?
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarını eleştirerek, sivil hedeflere ve altyapıya... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T17:09+0300
2026-07-17T17:09+0300
2026-07-17T17:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
avrupa birliği
ab
yaptırım
rusya
ukrayna
brüksel
kuzey akım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Avrupa Birliği'nin (AB) "Kiev'e yönelik saldırılar" gerekçesiyle Rusya'ya yeni yaptırımlar ilan etmesine Telegram kanalından yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Brüksel'in adımlarını eleştirerek AB'nin yaptırım politikasındaki çifte standarda dikkat çekti.Zaharova, AB'nin Ukrayna'nın eylemlerine göz yumduğunu belirterek şu soruları yöneltti:Açıklamasında ironik bir dil de kullanan Zaharova, "Hiç şüphe yok ki 'Tahran’ın bombalanması' için de Avrupa Birliği mutlaka yaptırım uygular, öyle değil mi?" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-disisleri-avrupa-diyalog-istemedigini-fiilen-gosteriyor-1107321201.html
rusya
ukrayna
brüksel
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, yaptırım, rusya, ukrayna, brüksel, kuzey akım, tahran, zaporojye nükleer güç santrali
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, yaptırım, rusya, ukrayna, brüksel, kuzey akım, tahran, zaporojye nükleer güç santrali
Zaharova'dan AB'ye 'çifte standart' tepkisi: Kiev rejimine ne zaman yaptırım uygulanacak?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarını eleştirerek, sivil hedeflere ve altyapıya saldıran Ukrayna'ya ne zaman yaptırım uygulanacağını sordu.
Avrupa Birliği'nin (AB) "Kiev'e yönelik saldırılar" gerekçesiyle Rusya'ya yeni yaptırımlar ilan etmesine Telegram kanalından yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Brüksel'in adımlarını eleştirerek AB'nin yaptırım politikasındaki çifte standarda dikkat çekti.
Zaharova, AB'nin Ukrayna'nın eylemlerine göz yumduğunu belirterek şu soruları yöneltti:
Kiev rejimine, Starobelsk’te gençlerin toplu şekilde öldürülmesi nedeniyle AB yaptırımları ne zaman gelecek? Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik mütemadiyen süren bombardımanlar ve santralin başmühendisinin öldürülmesi için ne zaman yaptırım uygulanacak? ‘Melekler Yolu’nda (Donbass’taki çocuk kurbanlar anıtı) hayatını kaybeden çocuklar; yıllardır süren okul, kreş ve hastane bombardımanları için ne zaman adım atılacak? Esirlere işkence edilmesi, gazetecilerin hedef alınması ve Kuzey Akım doğalgaz boru hattının havaya uçurulması için yaptırımlar nerede?
Açıklamasında ironik bir dil de kullanan Zaharova, "Hiç şüphe yok ki 'Tahran’ın bombalanması' için de Avrupa Birliği mutlaka yaptırım uygular, öyle değil mi?" ifadelerine yer verdi.