Kiev rejimine, Starobelsk’te gençlerin toplu şekilde öldürülmesi nedeniyle AB yaptırımları ne zaman gelecek? Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik mütemadiyen süren bombardımanlar ve santralin başmühendisinin öldürülmesi için ne zaman yaptırım uygulanacak? ‘Melekler Yolu’nda (Donbass’taki çocuk kurbanlar anıtı) hayatını kaybeden çocuklar; yıllardır süren okul, kreş ve hastane bombardımanları için ne zaman adım atılacak? Esirlere işkence edilmesi, gazetecilerin hedef alınması ve Kuzey Akım doğalgaz boru hattının havaya uçurulması için yaptırımlar nerede?