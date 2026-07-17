https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-disisleri-avrupa-diyalog-istemedigini-fiilen-gosteriyor-1107321201.html

Rusya Dışişleri: Avrupa, diyalog istemediğini fiilen gösteriyor

Rusya Dışişleri: Avrupa, diyalog istemediğini fiilen gösteriyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı Avrupa ülkelerinin müzakere isteğinden söz etseler de attıkları adımlarla Rusya ile temasları fiilen... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T01:21+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı Avrupa ülkelerinin Rusya ile diyalog konusundaki tutumunu eleştirdi. Rus basınına konuşan Zaharova, “Bu yaklaşım, müzakere ve temas arayışının tam tersidir. Sanki bu temasların hiç gerçekleşmemesi için her şeyi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.Söz konusu ülkelerin politikalarını “çifte standart” olarak nitelendiren Zaharova, Batı'nın Kiev’e güvenlik garantilerinden söz ederken, Moskova’ya yönelik benzer taahhütlerden özellikle kaçındığını ifade etti.Haziran ayında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın Moskova büyükelçileriyle bir araya gelmiş, görüşmede bu ülkelerin Ukrayna krizi konusundaki “yıkıcı” politikalarına dikkat çekerek, Rusya’nın çözüm yaklaşımlarını aktarmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce yaptığı açıklamalarda, AB’nin Ukrayna krizinin çözümünde gerçek niyetlerine dair “hiçbir yanılsamaları” olmadığını belirtmiş, Vladimir Zelenskiy’nin hem Moskova’ya hem de Batılı destekçilerine “kaba ve gerçekçi olmayan” şartlar dayattığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusyadan-nato-uyarisi-nukleer-politikalar-nukleer-gucler-arasi-catisma-riski-tasiyor-1107321063.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, moskova, batı avrupa, ab, kiev, mihail galuzin