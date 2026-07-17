Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

"Uyuyordum, birden seslerle uyandım. Arabanın sarsıldığını, sağa sola gittiğini gördüm sonra da devrildik. Emniyet kemerim takılı olduğundan bana bir şey olmadı. Sadece kollarımı ve ayaklarımı çarptım. Ben uyuyordum. Ancak şoförün uyuyor olma ihtimali yüksek. Yolları da çok bilmiyor gibiydi. İçerde kargaşa vardı, herkes bağırıyordu. Çünkü biz tarlaya falan çıkmışız. O aralarda baya dolanmış, sağa sola yalpalamış. Sonra tekrar yola çıkmaya çalıştı, o esnada devrildik. Onu görebildim. Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu için Bursa'ya gidiyordum. 16 kilometre koşacaktım kulübümle birlikte."