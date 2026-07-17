https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1107327347.html
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T09:46+0300
2026-07-17T09:46+0300
2026-07-17T10:24+0300
türki̇ye
eskişehir
şarampol
kaza
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Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi.Alınan bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Kütahya kara yolunda şarampole devrildi.İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.'Emniyet kemeri korudu'Otobüsteki yolculardan 56 yaşındaki Gülsüm Yaşar, gazetecilere, yolcu otobüsüne Burdur'un Bucak ilçesinde bindiğini ve Bursa'ya yolculuk yaptığını söyledi.Şoförün arkasındaki koltukta yolculuk yaptığını anlatan Yaşar, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/yolcu-otobusu-devrildi-3u-agir-41-yarali-1107058065.html
türki̇ye
eskişehir
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eskişehir, şarampol, kaza
eskişehir, şarampol, kaza
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
09:46 17.07.2026 (güncellendi: 10:24 17.07.2026)
Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi.
Alınan bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Kütahya kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Otobüsteki yolculardan 56 yaşındaki Gülsüm Yaşar, gazetecilere, yolcu otobüsüne Burdur'un Bucak ilçesinde bindiğini ve Bursa'ya yolculuk yaptığını söyledi.
Şoförün arkasındaki koltukta yolculuk yaptığını anlatan Yaşar, şöyle konuştu:
"Uyuyordum, birden seslerle uyandım. Arabanın sarsıldığını, sağa sola gittiğini gördüm sonra da devrildik. Emniyet kemerim takılı olduğundan bana bir şey olmadı. Sadece kollarımı ve ayaklarımı çarptım. Ben uyuyordum. Ancak şoförün uyuyor olma ihtimali yüksek. Yolları da çok bilmiyor gibiydi. İçerde kargaşa vardı, herkes bağırıyordu. Çünkü biz tarlaya falan çıkmışız. O aralarda baya dolanmış, sağa sola yalpalamış. Sonra tekrar yola çıkmaya çalıştı, o esnada devrildik. Onu görebildim. Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu için Bursa'ya gidiyordum. 16 kilometre koşacaktım kulübümle birlikte."