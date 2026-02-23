Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/dugunde-ceyrek-altin-gelmeyince-icra-baslatti-kendi-taktigi-altini-geri-aldi-1103711877.html
Düğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı
Düğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı
Sputnik Türkiye
Kayseri’de bir kişi, akrabasının düğününde taktığı çeyrek altın kendi düğününde karşılık bulmayınca icra takibi başlattı. Güncel piyasa değeri üzerinden... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T11:15+0300
2026-02-23T11:15+0300
türki̇ye
düğün
takı
icra
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1a/1070213724_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_659acbff6f6cf044ecbab1ffdc9fbb52.jpg
Kayseri’de ilginç bir takı anlaşmazlığı yaşandı. Bir kişi, yıllar önce akrabasının düğününde taktığı çeyrek altının, kendi düğününde karşılık bulmaması üzerine hukuki yola başvurdu.NTV'nin haberine göre, söz konusu kişi kendi düğün töreni geldiğinde, daha önce çeyrek altın taktığı akrabasının ne düğüne katıldığını ne de herhangi bir takı gönderdiğini fark etti.'Karşılıklılık esasına dayalı hibe' savunmasıDurumu kişisel bir mesele olmaktan çıkararak hukuki sürece taşıyan vatandaş, takılan altının “karşılıklılık esasına dayalı hibe” olduğunu savundu. Bu gerekçeyle Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı.İcra ödeme emrinde, geçmişte takılan çeyrek altının güncel piyasa değeri üzerinden iadesi talep edildi.İtiraz gelmeyince borç kesinleştiHukuki süreçte belirleyici olan nokta ise karşı tarafın tavrı oldu. İcra takibi tebliğ edilen akraba, yasal süresi içinde takibe itiraz etmeyince borç kesinleşti.Bu durum üzerine icra dairesi, altının güncel bedelini borçludan tahsil ederek alacaklıya ödedi.'Takı hukuku' yeniden tartışılıyorDüğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı başlığıyla gündeme gelen olay, kamuoyunda “takı hukuku” tartışmasını da beraberinde getirdi.Düğün ve sünnet gibi törenlerde takılan takılar geleneksel olarak çoğu zaman “hediye” olarak görülse de, bazı durumlarda karşılıklılık esasına dayalı bir uygulama olarak değerlendirilebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/soguk-dalga-geliyor-turkiyenin-yarisinda-kar-yagisi-bekleniyor-soguk-subatlardan-bir-tanesi-1103709705.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1a/1070213724_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_59cc7eaae930a8fe2b88af9401ed87c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
düğün, takı, icra
düğün, takı, icra

Düğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı

11:15 23.02.2026
© AAçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© AA
Abone ol
Kayseri’de bir kişi, akrabasının düğününde taktığı çeyrek altın kendi düğününde karşılık bulmayınca icra takibi başlattı. Güncel piyasa değeri üzerinden alacağını talep eden vatandaş, karşı tarafın itiraz etmemesi üzerine altının bedelini tahsil etti.
Kayseri’de ilginç bir takı anlaşmazlığı yaşandı. Bir kişi, yıllar önce akrabasının düğününde taktığı çeyrek altının, kendi düğününde karşılık bulmaması üzerine hukuki yola başvurdu.
NTV'nin haberine göre, söz konusu kişi kendi düğün töreni geldiğinde, daha önce çeyrek altın taktığı akrabasının ne düğüne katıldığını ne de herhangi bir takı gönderdiğini fark etti.

'Karşılıklılık esasına dayalı hibe' savunması

Durumu kişisel bir mesele olmaktan çıkararak hukuki sürece taşıyan vatandaş, takılan altının “karşılıklılık esasına dayalı hibe” olduğunu savundu. Bu gerekçeyle Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı.
İcra ödeme emrinde, geçmişte takılan çeyrek altının güncel piyasa değeri üzerinden iadesi talep edildi.

İtiraz gelmeyince borç kesinleşti

Hukuki süreçte belirleyici olan nokta ise karşı tarafın tavrı oldu. İcra takibi tebliğ edilen akraba, yasal süresi içinde takibe itiraz etmeyince borç kesinleşti.
Bu durum üzerine icra dairesi, altının güncel bedelini borçludan tahsil ederek alacaklıya ödedi.

'Takı hukuku' yeniden tartışılıyor

Düğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı başlığıyla gündeme gelen olay, kamuoyunda “takı hukuku” tartışmasını da beraberinde getirdi.
Düğün ve sünnet gibi törenlerde takılan takılar geleneksel olarak çoğu zaman “hediye” olarak görülse de, bazı durumlarda karşılıklılık esasına dayalı bir uygulama olarak değerlendirilebiliyor.
istanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
TÜRKİYE
Soğuk dalga geliyor: Türkiye’nin yarısında kar yağışı bekleniyor, 'soğuk şubatlardan bir tanesi' yaşanacak
10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала