https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/dugunde-ceyrek-altin-gelmeyince-icra-baslatti-kendi-taktigi-altini-geri-aldi-1103711877.html
Düğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı
Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1a/1070213724_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_659acbff6f6cf044ecbab1ffdc9fbb52.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/soguk-dalga-geliyor-turkiyenin-yarisinda-kar-yagisi-bekleniyor-soguk-subatlardan-bir-tanesi-1103709705.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1a/1070213724_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_59cc7eaae930a8fe2b88af9401ed87c7.jpg
Kayseri’de ilginç bir takı anlaşmazlığı yaşandı. Bir kişi, yıllar önce akrabasının düğününde taktığı çeyrek altının, kendi düğününde karşılık bulmaması üzerine hukuki yola başvurdu.
NTV'nin haberine göre, söz konusu kişi kendi düğün töreni geldiğinde, daha önce çeyrek altın taktığı akrabasının ne düğüne katıldığını ne de herhangi bir takı gönderdiğini fark etti.
'Karşılıklılık esasına dayalı hibe' savunması
Durumu kişisel bir mesele olmaktan çıkararak hukuki sürece taşıyan vatandaş, takılan altının “karşılıklılık esasına dayalı hibe” olduğunu savundu. Bu gerekçeyle Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı.
İcra ödeme emrinde, geçmişte takılan çeyrek altının güncel piyasa değeri üzerinden iadesi talep edildi.
İtiraz gelmeyince borç kesinleşti
Hukuki süreçte belirleyici olan nokta ise karşı tarafın tavrı oldu. İcra takibi tebliğ edilen akraba, yasal süresi içinde takibe itiraz etmeyince borç kesinleşti.
Bu durum üzerine icra dairesi, altının güncel bedelini borçludan tahsil ederek alacaklıya ödedi.
'Takı hukuku' yeniden tartışılıyor
Düğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı başlığıyla gündeme gelen olay, kamuoyunda “takı hukuku” tartışmasını da beraberinde getirdi.
Düğün ve sünnet gibi törenlerde takılan takılar geleneksel olarak çoğu zaman “hediye” olarak görülse de, bazı durumlarda karşılıklılık esasına dayalı bir uygulama olarak değerlendirilebiliyor.