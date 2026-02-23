https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/dugunde-ceyrek-altin-gelmeyince-icra-baslatti-kendi-taktigi-altini-geri-aldi-1103711877.html

Düğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı

Düğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı

Sputnik Türkiye

Kayseri’de bir kişi, akrabasının düğününde taktığı çeyrek altın kendi düğününde karşılık bulmayınca icra takibi başlattı. Güncel piyasa değeri üzerinden... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T11:15+0300

2026-02-23T11:15+0300

2026-02-23T11:15+0300

türki̇ye

düğün

takı

icra

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1a/1070213724_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_659acbff6f6cf044ecbab1ffdc9fbb52.jpg

Kayseri’de ilginç bir takı anlaşmazlığı yaşandı. Bir kişi, yıllar önce akrabasının düğününde taktığı çeyrek altının, kendi düğününde karşılık bulmaması üzerine hukuki yola başvurdu.NTV'nin haberine göre, söz konusu kişi kendi düğün töreni geldiğinde, daha önce çeyrek altın taktığı akrabasının ne düğüne katıldığını ne de herhangi bir takı gönderdiğini fark etti.'Karşılıklılık esasına dayalı hibe' savunmasıDurumu kişisel bir mesele olmaktan çıkararak hukuki sürece taşıyan vatandaş, takılan altının “karşılıklılık esasına dayalı hibe” olduğunu savundu. Bu gerekçeyle Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı.İcra ödeme emrinde, geçmişte takılan çeyrek altının güncel piyasa değeri üzerinden iadesi talep edildi.İtiraz gelmeyince borç kesinleştiHukuki süreçte belirleyici olan nokta ise karşı tarafın tavrı oldu. İcra takibi tebliğ edilen akraba, yasal süresi içinde takibe itiraz etmeyince borç kesinleşti.Bu durum üzerine icra dairesi, altının güncel bedelini borçludan tahsil ederek alacaklıya ödedi.'Takı hukuku' yeniden tartışılıyorDüğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı başlığıyla gündeme gelen olay, kamuoyunda “takı hukuku” tartışmasını da beraberinde getirdi.Düğün ve sünnet gibi törenlerde takılan takılar geleneksel olarak çoğu zaman “hediye” olarak görülse de, bazı durumlarda karşılıklılık esasına dayalı bir uygulama olarak değerlendirilebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/soguk-dalga-geliyor-turkiyenin-yarisinda-kar-yagisi-bekleniyor-soguk-subatlardan-bir-tanesi-1103709705.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

düğün, takı, icra