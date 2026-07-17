https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/uzmanlar-uyardi-atlantik-nina-olusabilir-el-nino-ile-birlikte-hava-duzenini-degistirebilir-1107336628.html
Uzmanlar uyardı: 'Atlantik Nina' oluşabilir, El Nino ile birlikte hava düzenini değiştirebilir
Uzmanlar uyardı: 'Atlantik Nina' oluşabilir, El Nino ile birlikte hava düzenini değiştirebilir
Sputnik Türkiye
Dünya genelinde sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarını tetikleyen güçlü El Nino etkisini sürdürürken, bilim insanları bu kez tropikal Atlantik'te gelişmekte olan nadir bir iklim olgusuna dikkat çekti. Ayrıntılar haberde...
2026-07-17T13:59+0300
2026-07-17T13:59+0300
2026-07-17T13:59+0300
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) yayımladığı deniz yüzeyi sıcaklığı anomalisi haritaları, Pasifik'te deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiğini, buna karşılık doğu ekvatoral Atlantik'te suların normalden daha soğuk olduğunu gösteriyor.Son 40 yılda yalnızca 5 kez görüldüUzmanlara göre doğu ekvatoral Atlantik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının iki ardışık mevsim boyunca mevsim normallerinin en az 0.5 santigrat derece altında kalması halinde, bu olay son 40 yılın altıncı 'Atlantik Nina'sı olarak kayıtlara geçecek.Kasırga sezonunu nasıl etkileyebilir?NOAA'ya göre Atlantik Nina, deniz yüzeyindeki daha düşük sıcaklıklar nedeniyle tropikal fırtına ve kasırgaların oluşması için gerekli olan ısı ve nem miktarını azaltıyor. Bu durum, özellikle Atlantik Havzası'nda tropikal siklon ve kasırga oluşumunu baskılayabiliyor.2026 Atlantik kasırga sezonu için NOAA'nın tahmini:Sezonun ilk bölümünde şimdiye kadar yalnızca iki isimlendirilmiş fırtına oluştu. Bunlardan Arthur Tropikal Fırtınası haziran ayında ABD'nin güney kesimlerinde sellere yol açtı. Henüz bir kasırga oluşmazken, Atlantik'te iki hava sistemi izleniyor ve bunlardan birinin önümüzdeki günlerde tropikal siklona dönüşebileceği değerlendiriliyor.Bilim insanları, güçlü El Nino ile Atlantik Nina'nın aynı anda etkili olduğu yıllarda Atlantik'teki kasırga aktivitesinin ortalamanın altında kalmasının beklendiğini ifade ediyor.Muson yağışlarını artırabilirAtlantik Nina'nın Hindistan yaz musonlarıyla ters yönlü bir ilişkiye sahip olduğu belirtiliyor. Atlantik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının düşmesi, Hindistan'da muson yağışlarının güçlenmesini destekleyebiliyor. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), temmuz ayı başında ülke genelinde normalin altında ve düzensiz yağış beklendiğini açıklamıştı. Ancak atmosfer koşullarındaki değişim nedeniyle birçok eyalette şiddetli ve yer yer aşırı yağışlar görüldü.Meteoroloji yetkilileri, 20 Temmuz'a kadar ülkenin kuzey, doğu ve orta kesimlerinde etkili muson yağışlarının devam edeceğini öngörüyor. Temmuz ayı ortası itibarıyla Ladakh bölgesinde yağış miktarı mevsim normallerinin yaklaşık yüzde 65 üzerine çıktı.
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atlantik, la nina, el nino, haberler, pasifik
atlantik, la nina, el nino, haberler, pasifik
Uzmanlar uyardı: 'Atlantik Nina' oluşabilir, El Nino ile birlikte hava düzenini değiştirebilir
Dünya genelinde sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarını tetikleyen güçlü El Nino etkisini sürdürürken, bilim insanları bu kez tropikal Atlantik'te gelişmekte olan nadir bir iklim olgusuna dikkat çekti. 'Atlantik Nina' olarak adlandırılan bu olay, Pasifik'teki La Nina ile karıştırılsa da farklı dinamiklerle meydana geliyor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) yayımladığı deniz yüzeyi sıcaklığı anomalisi haritaları, Pasifik'te deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiğini, buna karşılık doğu ekvatoral Atlantik'te suların normalden daha soğuk olduğunu gösteriyor.
Son 40 yılda yalnızca 5 kez görüldü
Uzmanlara göre doğu ekvatoral Atlantik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının iki ardışık mevsim boyunca mevsim normallerinin en az 0.5 santigrat derece altında kalması halinde, bu olay son 40 yılın altıncı 'Atlantik Nina'sı olarak kayıtlara geçecek.
Kasırga sezonunu nasıl etkileyebilir?
NOAA'ya göre Atlantik Nina, deniz yüzeyindeki daha düşük sıcaklıklar nedeniyle tropikal fırtına ve kasırgaların oluşması için gerekli olan ısı ve nem miktarını azaltıyor. Bu durum, özellikle Atlantik Havzası'nda tropikal siklon ve kasırga oluşumunu baskılayabiliyor.
2026 Atlantik kasırga sezonu için NOAA'nın tahmini:
8 ila 14 isimlendirilmiş fırtına,
Bunların 1 ila 3'ünün büyük kasırga (Kategori 3 ve üzeri) olması.
Sezonun ilk bölümünde şimdiye kadar yalnızca iki isimlendirilmiş fırtına oluştu. Bunlardan Arthur Tropikal Fırtınası haziran ayında ABD'nin güney kesimlerinde sellere yol açtı. Henüz bir kasırga oluşmazken, Atlantik'te iki hava sistemi izleniyor ve bunlardan birinin önümüzdeki günlerde tropikal siklona dönüşebileceği değerlendiriliyor.
Bilim insanları, güçlü El Nino ile Atlantik Nina'nın aynı anda etkili olduğu yıllarda Atlantik'teki kasırga aktivitesinin ortalamanın altında kalmasının beklendiğini ifade ediyor.
Muson yağışlarını artırabilir
Atlantik Nina'nın Hindistan yaz musonlarıyla ters yönlü bir ilişkiye sahip olduğu belirtiliyor. Atlantik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının düşmesi, Hindistan'da muson yağışlarının güçlenmesini destekleyebiliyor. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), temmuz ayı başında ülke genelinde normalin altında ve düzensiz yağış beklendiğini açıklamıştı. Ancak atmosfer koşullarındaki değişim nedeniyle birçok eyalette şiddetli ve yer yer aşırı yağışlar görüldü.
Meteoroloji yetkilileri, 20 Temmuz'a kadar ülkenin kuzey, doğu ve orta kesimlerinde etkili muson yağışlarının devam edeceğini öngörüyor. Temmuz ayı ortası itibarıyla Ladakh bölgesinde yağış miktarı mevsim normallerinin yaklaşık yüzde 65 üzerine çıktı.