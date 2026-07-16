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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sıla Gençoğlu ile Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 kişi için gözaltı kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sıla Gençoğlu ile Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 kişi için gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Bakırköy Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ile yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.Gözaltına alınanlar arasında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu ile MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy da bulunuyor.Gözaltı kararı verilen isimler:Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/haluk-levent-gozaltina-alinmisti-ahbapa-ikinci-dalga-operasyon-1107232494.html
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med yapım, i̇lyas yalçıntaş , bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
med yapım, i̇lyas yalçıntaş , bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sıla Gençoğlu ile Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 kişi için gözaltı kararı

08:03 16.07.2026 (güncellendi: 09:27 16.07.2026)
© AAÜnlülere uyuşturucu soruşturması: Sıla Gençoğlu ile Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 kişi için gözaltı kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sıla Gençoğlu ile Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 kişi için gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
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Bakırköy Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ile yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Gözaltına alınanlar arasında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu ile MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy da bulunuyor.
Gözaltı kararı verilen isimler:
1.
İlyas Yalçıntaş
2.
Mehmet Fatih Aksoy
3.
Ateş İnce
4.
Öner Faruk IŞIK
5.
Şefik Ömer Dolman
6.
Aybüke Albere
7.
Ayşe Nur Balcı
8.
İrem Haznedar
9.
Orhan Yıldı
10.
Burak Çelik
11.
Volkan Büyükhanlı
12.
Büşra Tatar
13.
Cenk Çöteli
14.
Feyza Cihan
15.
Asude Mercan
16.
Sıla Gençoğlu
17.
H.Eylem İpek Şafak
18.
Gökhan Şafak
19.
Ümit Aslan
20.
Buğra Balkaya
21.
Akın Altan
22.
Oğuz Alp Güler
23.
Kübra Altay
24.
Hilal Zeynep Hedbe
25.
Melis Selçukoğlu
Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."

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