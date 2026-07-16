https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-ilyas-yalcintas-ile-fatih-aksoyun-da-aralarinda-oldugu-25-kisi-1107292534.html

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sıla Gençoğlu ile Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 kişi için gözaltı kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sıla Gençoğlu ile Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 kişi için gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Bakırköy Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ile yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T08:03+0300

2026-07-16T08:03+0300

2026-07-16T09:27+0300

türki̇ye

med yapım

i̇lyas yalçıntaş

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.Gözaltına alınanlar arasında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu ile MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy da bulunuyor.Gözaltı kararı verilen isimler:Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

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med yapım, i̇lyas yalçıntaş , bakırköy cumhuriyet başsavcılığı