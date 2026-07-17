https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ukraynada-bir-yatili-okul-muduru-insan-kacakciligiyla-suclandi-1107340343.html

Ukrayna'da bir yatılı okul müdürü insan kaçakçılığıyla suçlandı

Ukrayna'da bir yatılı okul müdürü insan kaçakçılığıyla suçlandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Ternopil bölgesindeki bir ruh sağlığı ve bakım merkezinin müdürü, zihinsel engelli sakinleri çiftliklerde, inşaatlarda ve mezarlık temizliğinde... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T16:15+0300

2026-07-17T16:15+0300

2026-07-17T16:15+0300

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Ukrayna’nın batısındaki Ternopil bölgesinde bir ruh sağlığı ve bakım merkezinin müdürü, tesiste yaşayan zihinsel engelli kişileri zorla çalıştırdığı ve kazançlarına el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.Ukrayna Başsavcılığı, şüphelinin merkez sakinlerini sistematik biçimde çeşitli işlere gönderdiğini, emekleri karşılığında ödenen paraları ise kendisine aldığı öne sürüldü.Bakım merkezi müdürü hakkında insan ticareti ve zorla çalıştırma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.Çiftlik, inşaat ve mezarlıklarda çalıştırıldılarBaşsavcılığın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, zihinsel engelli kişilerin özel çiftliklerde, inşaat projelerinde ve mezarlıkların temizlenmesinde çalıştırıldığı belirlendi.Savcılık, bakım merkezi sakinlerinin çalıştırıldığı her gün için müdüre 150 ile 450 Ukrayna grivnası arasında ödeme yapıldığını bildirdi. Bu miktarın yaklaşık 3,30 ile 10 ABD dolarına karşılık geldiği belirtildi.Yetkililer, çalışan kişilere herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.“Müşteriler müdürle doğrudan anlaşıyordu”Soruşturma bulgularına göre, iş gücüne ihtiyaç duyan kişiler bakım merkezi müdürüyle doğrudan iletişime geçerek yapılacak işin türü ve çalışma saatleri konusunda anlaşma sağlıyordu.Ödemelerin müdüre teslim edilmesinin ardından şüphelinin, kurum personeline belirlenen sakinleri merkezden çıkarmaları yönünde talimat verdiği öne sürüldü.Başsavcılık açıklamasında, kolluk kuvvetlerinin hem zorla çalıştırma vakalarını hem de müdüre yapılan para transferlerini kayıt altına aldığı belirtildi.24 kişinin istismar edilmiş olabileceği değerlendiriliyorSavcılık, bakım merkezinde yaşayan en az 24 kişinin zorla çalıştırma düzenine dahil edilmiş olabileceğini açıkladı.Soruşturma kapsamında mağdur olduğu değerlendirilen kişilerin ifadelerinin alınacağı, çalışma koşulları ile elde edilen toplam kazancın araştırılacağı bildirildi.Şüphelinin suçlu bulunması halinde karşı karşıya kalabileceği cezaya ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.İnsan ticareti suçlaması yöneltildiBakım merkezi müdürüne, savunmasız durumdaki kişilerin emeklerinin sömürülmesi ve zorla çalıştırılması gerekçesiyle insan ticareti suçlaması yöneltildi.Ukrayna makamları, soruşturmanın devam ettiğini ve olayda başka kamu görevlilerinin ya da özel kişilerin rolünün bulunup bulunmadığının araştırıldığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-savunma-bakanligi-haftalik-bilancoyu-acikladi-ukrayna-altyapisina-yogun-darbe-1107339398.html

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