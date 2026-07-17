https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-savunma-bakanligi-haftalik-bilancoyu-acikladi-ukrayna-altyapisina-yogun-darbe-1107339398.html

Rusya Savunma Bakanlığı haftalık bilançoyu açıkladı: Ukrayna altyapısına yoğun darbe

Rusya Savunma Bakanlığı haftalık bilançoyu açıkladı: Ukrayna altyapısına yoğun darbe

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftaya ilişkin açıkladığı raporda, Donbass ve Ukrayna’da yürütülen operasyonlarda liman altyapılarının, askeri lojistik... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T15:07+0300

2026-07-17T15:07+0300

2026-07-17T15:10+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 11-17 Temmuz 2026 haftasında yaşanan gelişmelerin raporunu yayımladı. Resmi açıklamada, belirlenen askeri hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) nokta atışı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.Liman altyapıları ve deniz varlıkları hedef alındıRapora göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri bir hafta içinde hava ve karadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruz İHA'lar kullanarak 19 grup saldırısı düzenledi. Bu saldırılar neticesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kargo ve akaryakıt sevkiyatı/depolaması için kullandığı Odessa, Çernomorsk, Yujnıy ve Dnipro-Bugskiy liman altyapıları vuruldu.Ayrıca hafta boyunca Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyaçlarına hizmet ettiği tespit edilen; 14 kuru yük gemisi, 3 deniz feribotu, 2 konteyner gemisi, 1 tanker, 1 palamar/yardımcı gemi, 1 yüzer havuz ve 2 sürat teknesi olmak üzere toplam 24 deniz vasıtası etkisiz hale getirildi.Lojistik merkezler ve İHA üretim tesisleri vurulduBakanlık, harekat kapsamında Ukrayna’ya ait askeri sanayi tesislerin, mühimmat depolarının, lojistik merkezlerin, enerji ve ulaşım altyapılarının yanı sıra uzun menzilli İHA üretim ve depolama alanlarının da hedef alındığını bildirdi. Yabancı paralı askerlerin ve Ukrayna birliklerinin geçici konuşlanma noktaları da operasyon düzenlenen bölgeler arasında yer aldı.Kritik yerleşim yeri kontrol altına alındıSahadaki son gelişmelere yer verilen raporda, ‘Kuzey’ (Sever) Askeri Grubu'nun aktif operasyonları sonucunda Sumi bölgesinde yer alan Baçevsk yerleşim yerinin kontrolünün tamamen ele geçirildiği ilan edildi.Rus Karadeniz Filosu unsurlarının da Ukrayna'ya ait 5 adet insansız deniz aracını imha ettiği aktarıldı.Haftalık zayiat raporuRusya Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde Ukrayna tarafının askeri kayıplarını şu şekilde açıkladı:Operasyonun başından bu yana oluşan toplam bilançoAçıklamanın son bölümünde, askeri harekatın başlangıcından bu yanaimha edilen toplam askeri teçhizat ve unsurların dökümü paylaşıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/peskov-rusyanin-abd-secimlerine-mudahale-ettigine-dair-iddialar-gercek-disi-1107339286.html

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