https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-savunma-bakanligi-haftalik-bilancoyu-acikladi-ukrayna-altyapisina-yogun-darbe-1107339398.html
Rusya Savunma Bakanlığı haftalık bilançoyu açıkladı: Ukrayna altyapısına yoğun darbe
Rusya Savunma Bakanlığı haftalık bilançoyu açıkladı: Ukrayna altyapısına yoğun darbe
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftaya ilişkin açıkladığı raporda, Donbass ve Ukrayna’da yürütülen operasyonlarda liman altyapılarının, askeri lojistik... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T15:07+0300
2026-07-17T15:07+0300
2026-07-17T15:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 11-17 Temmuz 2026 haftasında yaşanan gelişmelerin raporunu yayımladı. Resmi açıklamada, belirlenen askeri hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) nokta atışı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.Liman altyapıları ve deniz varlıkları hedef alındıRapora göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri bir hafta içinde hava ve karadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruz İHA'lar kullanarak 19 grup saldırısı düzenledi. Bu saldırılar neticesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kargo ve akaryakıt sevkiyatı/depolaması için kullandığı Odessa, Çernomorsk, Yujnıy ve Dnipro-Bugskiy liman altyapıları vuruldu.Ayrıca hafta boyunca Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyaçlarına hizmet ettiği tespit edilen; 14 kuru yük gemisi, 3 deniz feribotu, 2 konteyner gemisi, 1 tanker, 1 palamar/yardımcı gemi, 1 yüzer havuz ve 2 sürat teknesi olmak üzere toplam 24 deniz vasıtası etkisiz hale getirildi.Lojistik merkezler ve İHA üretim tesisleri vurulduBakanlık, harekat kapsamında Ukrayna’ya ait askeri sanayi tesislerin, mühimmat depolarının, lojistik merkezlerin, enerji ve ulaşım altyapılarının yanı sıra uzun menzilli İHA üretim ve depolama alanlarının da hedef alındığını bildirdi. Yabancı paralı askerlerin ve Ukrayna birliklerinin geçici konuşlanma noktaları da operasyon düzenlenen bölgeler arasında yer aldı.Kritik yerleşim yeri kontrol altına alındıSahadaki son gelişmelere yer verilen raporda, ‘Kuzey’ (Sever) Askeri Grubu'nun aktif operasyonları sonucunda Sumi bölgesinde yer alan Baçevsk yerleşim yerinin kontrolünün tamamen ele geçirildiği ilan edildi.Rus Karadeniz Filosu unsurlarının da Ukrayna'ya ait 5 adet insansız deniz aracını imha ettiği aktarıldı.Haftalık zayiat raporuRusya Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde Ukrayna tarafının askeri kayıplarını şu şekilde açıkladı:Operasyonun başından bu yana oluşan toplam bilançoAçıklamanın son bölümünde, askeri harekatın başlangıcından bu yanaimha edilen toplam askeri teçhizat ve unsurların dökümü paylaşıldı:
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rusya, ukrayna, donbass, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı haftalık bilançoyu açıkladı: Ukrayna altyapısına yoğun darbe
15:07 17.07.2026 (güncellendi: 15:10 17.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftaya ilişkin açıkladığı raporda, Donbass ve Ukrayna’da yürütülen operasyonlarda liman altyapılarının, askeri lojistik tesislerin ve bir yerleşim yerinin kontrolünün ele geçirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 11-17 Temmuz 2026 haftasında yaşanan gelişmelerin raporunu yayımladı. Resmi açıklamada, belirlenen askeri hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) nokta atışı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.
Liman altyapıları ve deniz varlıkları hedef alındı
Rapora göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri bir hafta içinde hava ve karadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile taarruz İHA'lar kullanarak 19 grup saldırısı düzenledi. Bu saldırılar neticesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kargo ve akaryakıt sevkiyatı/depolaması için kullandığı Odessa, Çernomorsk, Yujnıy ve Dnipro-Bugskiy liman altyapıları vuruldu.
Ayrıca hafta boyunca Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyaçlarına hizmet ettiği tespit edilen; 14 kuru yük gemisi, 3 deniz feribotu, 2 konteyner gemisi, 1 tanker, 1 palamar/yardımcı gemi, 1 yüzer havuz ve 2 sürat teknesi olmak üzere toplam 24 deniz vasıtası etkisiz hale getirildi.
Lojistik merkezler ve İHA üretim tesisleri vuruldu
Bakanlık, harekat kapsamında Ukrayna’ya ait askeri sanayi tesislerin, mühimmat depolarının, lojistik merkezlerin, enerji ve ulaşım altyapılarının yanı sıra uzun menzilli İHA üretim ve depolama alanlarının da hedef alındığını bildirdi. Yabancı paralı askerlerin ve Ukrayna birliklerinin geçici konuşlanma noktaları da operasyon düzenlenen bölgeler arasında yer aldı.
Kritik yerleşim yeri kontrol altına alındı
Sahadaki son gelişmelere yer verilen raporda, ‘Kuzey’ (Sever) Askeri Grubu'nun aktif operasyonları sonucunda Sumi bölgesinde yer alan Baçevsk yerleşim yerinin kontrolünün tamamen ele geçirildiği ilan edildi.
Rus Karadeniz Filosu unsurlarının da Ukrayna'ya ait 5 adet insansız deniz aracını imha ettiği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde Ukrayna tarafının askeri kayıplarını şu şekilde açıkladı:
589 askeri otomobil ve araç
Operasyonun başından bu yana oluşan toplam bilanço
Açıklamanın son bölümünde, askeri harekatın başlangıcından bu yanaimha edilen toplam askeri teçhizat ve unsurların dökümü paylaşıldı:
Hava Savunma Füze Sistemi:
666
Tank ve Diğer Zırhlı Savaş Araçları:
30.183
Çok Namlulu Roketatar:
1.760
Sahra Topu ve Havan:
35.795
Özel Askeri Otomotiv Ekipmanı:
66.695