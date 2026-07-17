Trump: 2020 seçimlerine ilişkin gizli istihbarat bilgilerini açıklayacağım

ABD istihbarat teşkilatları, 2020 yılında on milyonlarca seçmenin verilerinin, düşünsenize, 18 eyaletteki on milyonlarca seçmenin verilerinin satın alındığını keşfettiklerinde, seçmen kayıt dosyalarının ele geçirilmesi hakkında bilgi edinmeye başladılar

Tamamen çökmüş bir seçim sistemimiz var ve hiç kimse onun güvenilirliğini savunamaz

Bu gece, hükümetin elektronik oy verme sistemlerinin kırılganlığı ve kolay hacklenebilirliği hakkında önceden bilgisi olduğunu kanıtlayan gizli belgeleri yayınlayacağız.