Trump: 2020 seçimlerine ilişkin gizli istihbarat bilgilerini açıklayacağım
04:19 17.07.2026 (güncellendi: 04:47 17.07.2026)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerine ilişkin yıllardır gizli tutulan istihbarat bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD seçim altyapısındaki 'şok edici zayıflıkları' ortaya koyan istihbarat verilerinin gizliliğinin kaldırıldığını duyurdu.
Trump, Çin'in seçim döneminde yaklaşık 20 milyon Amerikalının kişisel verilerine eriştiğini öne sürerken, seçimlerde hileyi ve dış müdahaleyi önleyecek yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını ifade etti:
ABD seçimlerine müdahaleye ilişkin istihbarat bilgileri yıllardır gizli tutuldu ancak ben bu bilgilerin gizliliğini kaldıracağım. Çin, 2020 seçimleri sırasında yaklaşık 20 milyon Amerikalıya ait özel bilgilere erişim sağladı. Hile ve dış müdahaleyi fiilen imkansız hale getirecek güvenli bir seçim sistemi kurmaya çalışıyoruz
'Sahte seçmen oy kullandı'
Konuşmasında Trump, 2020 ABD seçimlerinde 'sahte seçmenlerin' oy kullandığını savunurken, şunları söyledi:
ABD istihbarat teşkilatları, 2020 yılında on milyonlarca seçmenin verilerinin, düşünsenize, 18 eyaletteki on milyonlarca seçmenin verilerinin satın alındığını keşfettiklerinde, seçmen kayıt dosyalarının ele geçirilmesi hakkında bilgi edinmeye başladılar
Tamamen çökmüş bir seçim sistemimiz var ve hiç kimse onun güvenilirliğini savunamaz
Bu gece, hükümetin elektronik oy verme sistemlerinin kırılganlığı ve kolay hacklenebilirliği hakkında önceden bilgisi olduğunu kanıtlayan gizli belgeleri yayınlayacağız.
'Kimlik ibrazı zorunlu olacak'
Seçimleri güvenli hale getirmek için alınacak önlemler hakkında ise Trump, seçmenlerin fotoğraflı kimlik ibrazını zorunlu kılacak bir sistem önerdi:
Seçimlerimizin tekrar çalınmasını veya verilerimizin herhangi bir koşul altında yeniden hacklenmesini önlemek için acil ve hızlı önlemler alacağız.
Önerilen yasa, vatandaşlık kanıtı sunmayı ve seçmenin fotoğrafını taşıyan kişisel kimlik kartını oy kullanmadan önce ibraz etmeyi zorunlu kılıyor.
Önerilen yasa, vatandaşlık kanıtı sunmayı ve seçmenin fotoğrafını taşıyan kişisel kimlik kartını oy kullanmadan önce ibraz etmeyi zorunlu kılıyor.
Ayrıca Trump, ABD'de bulunan 'posta yolu ile oy kullanma' işlemlerin artık yalnızca yaşlı, engelli, hasta vb. gibi zorunluluklar dahilinde geçerli sayılacağını açıkladı.