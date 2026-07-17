https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-yabanci-gazeteci-ve-ogrencilere-vize-suresi-siniri-getiriyor-1107320619.html
ABD, yabancı gazeteci ve öğrencilere vize süresi sınırı getiriyor
ABD, yabancı gazeteci ve öğrencilere vize süresi sınırı getiriyor
Sputnik Türkiye
ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), yabancı gazeteciler, uluslararası öğrenciler ve değişim programı katılımcıları için süresiz kalış uygulamasını kaldıran yeni... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T00:23+0300
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ABD, yabancı gazeteciler, öğrenciler ve değişim programı katılımcılarının vizelerine doğrudan süre sınırlaması getirecek. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), düzenlemeyi duyurdu.Bakanlığın 17 Temmuz'da yayımlanması planlanan belgesinde, şu ifadelere yer verildi:Belgeye göre ABD, yabancı gazetecilerin ülkede kalış süresini 240 gün ile sınırlandıracak. Bu sürenin uzatılması için yabancı basın mensuplarının özel bir başvuruda bulunması gerekecek. Ancak bu düzenleme, kalış süresi halihazırda 90 gün ile sınırlı olan Çinli gazeteciler için geçerli olmayacak.DHS ayrıca, uluslararası öğrenciler ve ailelerinin, göçmenlik belgelerinde belirtilen eğitim programını tamamlamak için gerekli süre boyunca, ancak en fazla dört yıl ABD'de kalabileceklerini bildirdi.Bakanlık, bu değişikliğin 'programları kötüye kullanarak geçici olmayan bir şekilde ABD'de yaşamaya çalışan yabancıların oluşturduğu riskleri azaltmaya yardımcı olacağını' savundu.Düzenleme, ABD Kongresi'nin incelemesine tabi olacak ve Kongre'nin farklı bir karar almaması halinde 60 gün içinde yürürlüğe girecek.Son birkaç on yıldır yabancı gazeteciler, öğrenciler ve değişim programı katılımcıları, göçmenlik statüleri değişmediği sürece ABD'de süresiz olarak kalabiliyordu.ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde de yabancı gazeteciler ve öğrencilerin vizelerine süre sınırlaması getirmeye çalışmış, ancak Joe Biden yönetimi bu girişimi daha sonra iptal etmişti. Söz konusu düzenleme o dönemde kamuoyunda da yoğun eleştirilere neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-irana-saldiri-irana-karsi-art-arda-altinci-gece-boyunca-yeni-bir-saldiri-1107318505.html
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abd, abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)
abd, abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)
ABD, yabancı gazeteci ve öğrencilere vize süresi sınırı getiriyor
ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), yabancı gazeteciler, uluslararası öğrenciler ve değişim programı katılımcıları için süresiz kalış uygulamasını kaldıran yeni düzenlemeyi duyurdu.
ABD, yabancı gazeteciler, öğrenciler ve değişim programı katılımcılarının vizelerine doğrudan süre sınırlaması getirecek. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), düzenlemeyi duyurdu.
Bakanlığın 17 Temmuz'da yayımlanması planlanan belgesinde, şu ifadelere yer verildi:
"DHS, F (akademik öğrenci), J (değişim programı katılımcısı) ve I (yabancı basın kuruluşu temsilcileri) statüsündeki göçmen olmayan kişilerin 'D/S' (statü süresi boyunca kalış) uygulamasıyla kabul edilmesinin uygun olmadığına inanmaktadır. Nihai düzenleme, F, J ve I statülerindeki kişiler için D/S uygulamasını kaldırarak, belirli bir bitiş tarihine sahip kalış süresine geri dönmektedir.
I statüsündeki göçmen olmayanlar için D/S uygulaması kaldırılarak, I statüsüne uygun faaliyet veya görevlerini tamamlayacakları sabit bir süreyle giriş yapılacak. Bu süre, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanan bazı istisnalar dışında 240 günü aşamayacak. Belirlenen şartları karşılayanlar için kalış süresinin uzatılması mümkün olacak.
Belgeye göre ABD, yabancı gazetecilerin ülkede kalış süresini 240 gün ile sınırlandıracak. Bu sürenin uzatılması için yabancı basın mensuplarının özel bir başvuruda bulunması gerekecek. Ancak bu düzenleme, kalış süresi halihazırda 90 gün ile sınırlı olan Çinli gazeteciler için geçerli olmayacak.
DHS ayrıca, uluslararası öğrenciler ve ailelerinin, göçmenlik belgelerinde belirtilen eğitim programını tamamlamak için gerekli süre boyunca, ancak en fazla dört yıl ABD'de kalabileceklerini bildirdi.
Bakanlık, bu değişikliğin 'programları kötüye kullanarak geçici olmayan bir şekilde ABD'de yaşamaya çalışan yabancıların oluşturduğu riskleri azaltmaya yardımcı olacağını' savundu.
Düzenleme, ABD Kongresi'nin incelemesine tabi olacak ve Kongre'nin farklı bir karar almaması halinde 60 gün içinde yürürlüğe girecek.
Son birkaç on yıldır yabancı gazeteciler, öğrenciler ve değişim programı katılımcıları, göçmenlik statüleri değişmediği sürece ABD'de süresiz olarak kalabiliyordu.
ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde de yabancı gazeteciler ve öğrencilerin vizelerine süre sınırlaması getirmeye çalışmış, ancak Joe Biden yönetimi bu girişimi daha sonra iptal etmişti. Söz konusu düzenleme o dönemde kamuoyunda da yoğun eleştirilere neden olmuştu.