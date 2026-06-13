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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/topkapi-sarayinda-gece-ziyaretlerinin-kapsami-genisletildi-hangi-bolumler-gezilebilecek--1106481235.html
Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretlerinin kapsamı genişletildi: Bu bölümler ilk kez gezilebilecek
Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretlerinin kapsamı genişletildi: Bu bölümler ilk kez gezilebilecek
Sputnik Türkiye
Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretlerinin kapsamı genişletildi bazı bölümler ilk kez programa dahil edildi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T17:53+0300
2026-06-13T17:54+0300
yaşam
topkapı sarayı
harem
gece müzeciliği
ziyaret
milli saraylar
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Topkapı Sarayı'nda yaz sezonunun özel uygulamalarından biri haline gelen gece ziyaretleri, bu yıl genişletilen güzergahıyla açılıyor. 13 Eylül'e kadar cumartesi günleri yapılabilecek gece ziyaretlerinde sarayın avluları, Harem-i Hümayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazine Sergisi ve teraslar gezilebilecek. Bu yılki programda, Harem-i Hümayun'da yer alan Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de ilk kez gece rotasına dahil edildi.13 Eylül'e kadar sürecek cumartesi günleri gezilebilecekMilli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül'e kadar cumartesi günleri 20.30-22.30 saatlerinde düzenlenecek gece ziyaretlerinde, sarayın yakın dönemde ziyarete açılan bazı bölümleri de ilk kez programa dahil edilecek.Müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana ilk gece ziyaretinin 2024'te gerçekleştirildiği Topkapı Sarayı'nda, bu yılki uygulama daha geniş bir rota üzerinden yapılacak.Gece ziyaretleri kapsamında sarayın avluları, Harem-i Hümayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazine Sergisi ve teraslar gezilebilecek. Bu yılki programda, Harem-i Hümayun'da yer alan Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de ilk kez gece rotasına dahil edildi.Topkapı Sarayı'nda hangi bölümler gece gezilebilecek?Gece ziyaretlerinin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Biletler saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretçilere girişte sesli rehber hizmeti sunulurken I. Avlu'daki kafeterya da ziyaret saatleri boyunca açık tutulacak.Topkapı Sarayı'nın en fazla ilgi gören bölümlerinden Harem-i Hümayun da gece güzergahının önemli durakları arasında yer alacak. Ziyaretçiler Karaağalar Taşlığı, Karaağalar Koğuşu, Hünkar Has Odası, Hünkar Hamamı, III. Murad Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol'u gezebilecek.Bu yıl gece ziyaretlerine eklenen Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı'nda ise kadınefendi daireleri, cariyeler koğuşu, çamaşırhane, mutfak, kiler, hamam ve kahve ocağı gibi bölümler görülebilecek. Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de aynı rota üzerinde ziyaret edilebilecek.Program kapsamında Enderun Avlusu'ndaki Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi de açık olacak. Sarayın öne çıkan eserleri arasında bulunan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da ziyaret edilebilecek eserler arasında yer alacak.Ziyaretin son durağını oluşturan dördüncü avluda ise ziyaretçiler Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi siluetini izleyebilecek ve Mecidiye Köşkü terasından panoramik şehir manzarasını seyredebilecek. Bu bölümdeki yapılar gece ziyaretleri sırasında dışarıdan görülebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hafizalara-hababam-sinifiyla-kazinmisti-tarihi-adile-sultan-kasri-tbbnin-merkezi-olacak-1106453404.html
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topkapı sarayı, harem, gece müzeciliği, ziyaret, milli saraylar
topkapı sarayı, harem, gece müzeciliği, ziyaret, milli saraylar

Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretlerinin kapsamı genişletildi: Bu bölümler ilk kez gezilebilecek

17:53 13.06.2026 (güncellendi: 17:54 13.06.2026)
© Depositphotos.com / Radu BercanDünyanın en güzel sarayları
Dünyanın en güzel sarayları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© Depositphotos.com / Radu Bercan
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Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretlerinin kapsamı genişletildi bazı bölümler ilk kez programa dahil edildi.
Topkapı Sarayı'nda yaz sezonunun özel uygulamalarından biri haline gelen gece ziyaretleri, bu yıl genişletilen güzergahıyla açılıyor. 13 Eylül'e kadar cumartesi günleri yapılabilecek gece ziyaretlerinde sarayın avluları, Harem-i Hümayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazine Sergisi ve teraslar gezilebilecek. Bu yılki programda, Harem-i Hümayun'da yer alan Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de ilk kez gece rotasına dahil edildi.
© AA / Muhammed Enes YıldırımMilli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde aşama aşama planlanan restorasyon faaliyetlerinden bazıları tamamlandı
© AA / Muhammed Enes Yıldırım

13 Eylül'e kadar sürecek cumartesi günleri gezilebilecek

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül'e kadar cumartesi günleri 20.30-22.30 saatlerinde düzenlenecek gece ziyaretlerinde, sarayın yakın dönemde ziyarete açılan bazı bölümleri de ilk kez programa dahil edilecek.
Müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana ilk gece ziyaretinin 2024'te gerçekleştirildiği Topkapı Sarayı'nda, bu yılki uygulama daha geniş bir rota üzerinden yapılacak.
Gece ziyaretleri kapsamında sarayın avluları, Harem-i Hümayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazine Sergisi ve teraslar gezilebilecek. Bu yılki programda, Harem-i Hümayun'da yer alan Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de ilk kez gece rotasına dahil edildi.
© İHA / MERT YILDIRIM-AW236801 Topkapı Sarayı ilk kez gece turu ile ziyaretçilere kapılarını açtı
 Topkapı Sarayı ilk kez gece turu ile ziyaretçilere kapılarını açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
Topkapı Sarayı ilk kez gece turu ile ziyaretçilere kapılarını açtı
© İHA / MERT YILDIRIM-AW236801

Topkapı Sarayı'nda hangi bölümler gece gezilebilecek?

Gece ziyaretlerinin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Biletler saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretçilere girişte sesli rehber hizmeti sunulurken I. Avlu'daki kafeterya da ziyaret saatleri boyunca açık tutulacak.
Topkapı Sarayı'nın en fazla ilgi gören bölümlerinden Harem-i Hümayun da gece güzergahının önemli durakları arasında yer alacak. Ziyaretçiler Karaağalar Taşlığı, Karaağalar Koğuşu, Hünkar Has Odası, Hünkar Hamamı, III. Murad Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol'u gezebilecek.
Bu yıl gece ziyaretlerine eklenen Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı'nda ise kadınefendi daireleri, cariyeler koğuşu, çamaşırhane, mutfak, kiler, hamam ve kahve ocağı gibi bölümler görülebilecek. Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de aynı rota üzerinde ziyaret edilebilecek.
Program kapsamında Enderun Avlusu'ndaki Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi de açık olacak. Sarayın öne çıkan eserleri arasında bulunan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da ziyaret edilebilecek eserler arasında yer alacak.
Ziyaretin son durağını oluşturan dördüncü avluda ise ziyaretçiler Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi siluetini izleyebilecek ve Mecidiye Köşkü terasından panoramik şehir manzarasını seyredebilecek. Bu bölümdeki yapılar gece ziyaretleri sırasında dışarıdan görülebilecek.
adile sultan kasrı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
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