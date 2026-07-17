https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/subelerde-yeni-donem-calisma-saatleri-degisti-bu-saatten-sonra-musteri-kabul-edilmeyecek-1107327791.html
Şubelerde yeni dönem, çalışma saatleri değişti: Bu saatten sonra müşteri kabul edilmeyecek
Şubelerde yeni dönem, çalışma saatleri değişti: Bu saatten sonra müşteri kabul edilmeyecek
Sputnik Türkiye
Tasarruf finansman şirketlerinin çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Finansal Kurumlar Birliği, 1 Temmuz 2026 itibarıyla şubelerin... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T10:06+0300
2026-07-17T10:06+0300
2026-07-17T10:06+0300
ekonomi̇
çalışma
çalışma saatleri
i̇çişleri bakanlığı
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Son yıllarda sayıları hızla artan tasarruf finansman şirketlerinin çalışma saatlerine ilişkin meslek ilkesi kararı alındı.Hafta sonları çalışma, gece mesaisi ve müşteri yoğunluğuna bağlı fazla mesai gibi sorunlar yaşayan sektör çalışanlarını ilgilendiren düzenleme kapsamında, şubelerin çalışma saatleri resmen belirlendi.Şubeler 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecekNTV'nin haberine göre, Finansal Kurumlar Birliği, tasarruf finansman şirketlerinde çalışma saatleri konusunda disiplin sağlanabilmesi amacıyla, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni çalışma düzenini hayata geçirdi.Buna göre, tasarruf finansman şirketi şubeleri 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.Operasyonel süreçlerin yönetilmesi ve tamamlanması amacıyla çalışmaların gerektiğinde 20.00'ye kadar uzatılabilmesine imkan tanınacak.20.00'den sonra müşteri kabul edilmeyecekYeni düzenlemeye göre, 20.00 itibarıyla şubeler kapatılacak ve hiçbir surette faaliyette bulunulmayacak. Bu kapsamda, 20.00'den sonra tek bir müşteri dahi şubeye kabul edilmeyecek.İş Kanunu'ndaki çalışma süresi hatırlatıldıTürkiye'de İş Kanunu'na göre yasal haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak uygulanıyor.Sözleşmelerle aksi kararlaştırılmadıkça bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünebiliyor. Ayrıca günlük çalışma süresi, ara dinlenmeler hariç hiçbir koşulda 11 saati aşamıyor.Karar şirketlere ve İçişleri Bakanlığı'na bildirildiAlınan kararın tasarruf finansman şirketlerine tebliğ edilmesinin yanı sıra, İçişleri Bakanlığı'na da bildirilmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/altin-fiyatlari-bir-kez-daha-cakildi-gram-altin-ne-kadar-oldu-1107325774.html
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çalışma, çalışma saatleri, i̇çişleri bakanlığı
çalışma, çalışma saatleri, i̇çişleri bakanlığı
Şubelerde yeni dönem, çalışma saatleri değişti: Bu saatten sonra müşteri kabul edilmeyecek
Tasarruf finansman şirketlerinin çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Finansal Kurumlar Birliği, 1 Temmuz 2026 itibarıyla şubelerin çalışma saatlerini 09.00-18.00 olarak belirledi. Mesai gerektiğinde 20.00'ye kadar uzatılabilecek ancak bu saatten sonra şubelere müşteri kabul edilmeyecek.
Son yıllarda sayıları hızla artan tasarruf finansman şirketlerinin çalışma saatlerine ilişkin meslek ilkesi kararı alındı.
Hafta sonları çalışma, gece mesaisi ve müşteri yoğunluğuna bağlı fazla mesai gibi sorunlar yaşayan sektör çalışanlarını ilgilendiren düzenleme kapsamında, şubelerin çalışma saatleri resmen belirlendi.
Şubeler 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek
NTV'nin haberine göre, Finansal Kurumlar Birliği, tasarruf finansman şirketlerinde çalışma saatleri konusunda disiplin sağlanabilmesi amacıyla, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni çalışma düzenini hayata geçirdi.
Buna göre, tasarruf finansman şirketi şubeleri 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Operasyonel süreçlerin yönetilmesi ve tamamlanması amacıyla çalışmaların gerektiğinde 20.00'ye kadar uzatılabilmesine imkan tanınacak.
20.00'den sonra müşteri kabul edilmeyecek
Yeni düzenlemeye göre, 20.00 itibarıyla şubeler kapatılacak ve hiçbir surette faaliyette bulunulmayacak. Bu kapsamda, 20.00'den sonra tek bir müşteri dahi şubeye kabul edilmeyecek.
İş Kanunu'ndaki çalışma süresi hatırlatıldı
Türkiye'de İş Kanunu'na göre yasal haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak uygulanıyor.
Sözleşmelerle aksi kararlaştırılmadıkça bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünebiliyor. Ayrıca günlük çalışma süresi, ara dinlenmeler hariç hiçbir koşulda 11 saati aşamıyor.
Karar şirketlere ve İçişleri Bakanlığı'na bildirildi
Alınan kararın tasarruf finansman şirketlerine tebliğ edilmesinin yanı sıra, İçişleri Bakanlığı'na da bildirilmesine karar verildi.