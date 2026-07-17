https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/altin-fiyatlari-bir-kez-daha-cakildi-gram-altin-ne-kadar-oldu-1107325774.html

Altın fiyatları bir kez daha çakıldı: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları bir kez daha çakıldı: Gram altın ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'da tırmanan ABD-İran çatışması petrol fiyatlarını vururken, altın haftalık yüzde 3'ün üzerinde kayıpla 4 bin dolar sınırının altına geriledi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T09:30+0300

2026-07-17T09:30+0300

2026-07-17T09:30+0300

ekonomi̇

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ons altın

gram altın

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Altın, Ortadoğu'daki artan gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi, enflasyon baskılarını ve faiz oranı endişelerini ön plana çıkarmasıyla hafta boyunca yüzde 3'ten fazla değer kaybetme yolunda ilerliyordu.Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 49 liradan işlem görüyor.Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 düşüşle 6 bin 20 liradan tamamladı.Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 49 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 966 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 714 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 998 dolardan işlem görüyor.Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin ardından bölgede yaşanan gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.Analistler, ABD ve İran'ın uzlaşma yolundan giderek uzaklaştığını belirterek, bölgede gerilimin yeniden tırmanmasıyla yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri tekrar artırdığını söyledi.Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,55'te bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,8 seviyesinde seyrediyor.Altın fiyatları üzerinde baskı devam ediyorABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutması ve enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) kısıtlayıcı bir politika izleyeceği endişelerini güçlendirmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.Orta Doğu'da gerilim devam ettiği sürece likidite ihtiyacının süreceğini ve dolara olan talebin artacağını belirten analistler, altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.Yüksek petrol fiyatları, ekonomilerde enflasyonun hedef seviyelerin üzerinde kalma olasılığını artırarak Fed'in politikalarına dair belirsizliği artırıyor. Bu durum, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasına, doların desteklemesine ve altın gibi varlıkların cazibesinin azaltmasına yol açıyor.Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri, kısa vadeli dış borç istatistikleri ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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