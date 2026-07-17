https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/bakan-gurlek-futbol-kulubu-yoneticilerine-yasa-disi-bahis-operasyonunu-duyurdu-19-kisiye-gozalti-1107325742.html

Bakan Gürlek, futbol kulübü yöneticilerine yasa dışı bahis operasyonunu duyurdu: 19 kişiye gözaltı

Bakan Gürlek, futbol kulübü yöneticilerine yasa dışı bahis operasyonunu duyurdu: 19 kişiye gözaltı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Gürlek, 19 şüphelinin gözaltına... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T09:34+0300

2026-07-17T09:34+0300

2026-07-17T09:41+0300

türki̇ye

akın gürlek

türkiye futbol federasyonu (tff)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

masak

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, 19 şüpheli hakkında İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşıldığını kaydetti.MASAK analizleri değerlendirildiPaylaşımında, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizlerinin birlikte değerlendirildiğini aktaran Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edildiğini, bu kapsamda 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve kamu vicdanını yaralayan olayların aydınlatılması amacıyla adli süreçlerin hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade etti.Gürlek, sporun ruhunu zedeleyen ve futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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akın gürlek, türkiye futbol federasyonu (tff), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, masak