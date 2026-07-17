https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/sicakliklar-40-dereceyi-geciyor-kuzeyde-saganak-etkili-olacak-1107322491.html

Sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor: Kuzeyde sağanak etkili olacak

Sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor: Kuzeyde sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı güney bölgelerde 40 dereceyi aşarken kuzey hariç diğer bölgelerde 30 derecenin üstünde seyredecek. Batı ve... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T07:10+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Batı ve Doğu Karadeniz (Bolu) Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Güney bölgelerde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere (Bolu hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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