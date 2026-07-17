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Sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor: Kuzeyde sağanak etkili olacak
Sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor: Kuzeyde sağanak etkili olacak
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı güney bölgelerde 40 dereceyi aşarken kuzey hariç diğer bölgelerde 30 derecenin üstünde seyredecek. Batı ve... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T07:10+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Batı ve Doğu Karadeniz (Bolu) Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Güney bölgelerde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere (Bolu hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor: Kuzeyde sağanak etkili olacak

07:10 17.07.2026
© Halil SağırkayaAlmanya'da aşırı sıcaklar
Almanya'da aşırı sıcaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Halil Sağırkaya
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı güney bölgelerde 40 dereceyi aşarken kuzey hariç diğer bölgelerde 30 derecenin üstünde seyredecek. Batı ve Doğu Karadeniz (Bolu) Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Batı ve Doğu Karadeniz (Bolu) Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Güney bölgelerde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşacak.
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 33°C - Parçalı bulutlu
Çanakkale - 34°C - Parçalı bulutlu
İstanbul - 32°C - Parçalı bulutlu
Kırklareli - 33°C - Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Denizli - 37°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 37°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 37°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 38°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 35°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 39°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 34°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 32°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Çankırı - 35°C - Parçalı bulutlu
Eskişehir - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 31°C - Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere (Bolu hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu
Düzce - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 29°C - Parçalı bulutlu
Rize - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 27°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 29°C - Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 40°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 37°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 38°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 41°C - Az bulutlu ve açık
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