https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/tokyoda-kamu-calisanlarina-sortla-ise-gelme-cagrisi-amac-klima-kullanimini-azaltmak-1107304686.html

Tokyo'da kamu çalışanlarına şortla işe gelme çağrısı: 'Amaç klima kullanımını azaltmak'

Tokyo'da kamu çalışanlarına şortla işe gelme çağrısı: 'Amaç klima kullanımını azaltmak'

Sputnik Türkiye

Japonya'nın başkenti Tokyo'da kamu çalışanları, artan sıcaklıklar ve yükselen enerji maliyetleri nedeniyle şort, tişört ve spor ayakkabıyla işe gelmeye teşvik... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T13:47+0300

2026-07-16T13:47+0300

2026-07-16T13:47+0300

yaşam

tokyo

japonya

japonya meteoroloji ajansı

sıcak hava

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yetkililer, artan sıcak hava dalgaları ve yükselen enerji maliyetleri nedeniyle çalışanları daha rahat kıyafetler giymeye teşvik ediyor. "Tokyo Cool Biz" adı verilen uygulama kapsamında kamu çalışanlarının şort, polo yaka tişört ve spor ayakkabıyla işe gelmesine izin veriliyor.Tokyo Büyükşehir Yönetimi tarafından bu yıl genişletilen uygulama, yaz aylarında klima kullanımını azaltmayı ve çalışanların aşırı sıcaklardan daha az etkilenmesini amaçlıyor.Tokyo Valisi Yuriko Koike, kampanyayı tanıtırken, "Konforu ön planda tutan kıyafetleri teşvik ediyoruz. Görevin niteliğine bağlı olarak şort da buna dahil" ifadelerini kullandı.Artan sıcaklar yeni önlemleri beraberinde getirdiTokyo'da hafta içinde sıcaklıklar 35 dereceye yaklaşırken, Japonya Meteoroloji Ajansı ile Çevre Bakanlığı yaz sezonunun ilk sıcak çarpması uyarısını yayımladı.Japonya, geçen yıl meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1898'den bu yana en sıcak yaz mevsimini yaşamıştı. Ülkede son yıllarda 40 dereceyi aşan sıcaklıklar daha sık görülürken, yetkililer aşırı sıcaklarla mücadele kapsamında enerji tasarrufu sağlayacak uygulamalara ağırlık veriyor.Geleneksel iş kültürü değişiyorJaponya'da uzun yıllardır ofis çalışanlarının takım elbise, gömlek ve kravat giymesi bekleniyor. Ancak son yıllarda artan sıcaklıklar, enerji maliyetleri ve uzayan sıcak hava dalgaları nedeniyle birçok kurum daha esnek kıyafet uygulamalarına yönelmeye başladı.Perakende ve hazır giyim şirketleri de hafif, nefes alabilen ve hızlı kuruyan kumaşlardan üretilen iş kıyafetlerini piyasaya sürerek bu dönüşüme uyum sağlıyor.Yetkililer ise resmi toplantılar gibi durumlarda klasik kıyafetlerin kullanılmaya devam edeceğini, ancak günlük ofis çalışmalarında çalışanların daha rahat giyinmelerinin teşvik edildiğini belirtiyor.

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