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Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü: Doktor tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü: Doktor tutuklandı
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Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Edanur Y.'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, kadın... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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Şanlıurfa'da Edanur Y., özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaştı.Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.Z.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/misafirhanede-kalan-doktor-olu-bulundu-sorusturma-baslatildi-1107225869.html
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şanlıurfa, doğum, doğum kontrol, erken doğum, doğum oranı, doğum yapmak, sezaryen
şanlıurfa, doğum, doğum kontrol, erken doğum, doğum oranı, doğum yapmak, sezaryen

Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü: Doktor tutuklandı

00:50 17.07.2026
© AADoktor - Hekim
Doktor - Hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA
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Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Edanur Y.'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.Z.D. tutuklandı.
Şanlıurfa'da Edanur Y., özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaştı.
Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.Z.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir doktor, kaldığı misafirhanesindeki odasında ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
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Misafirhanede kalan doktor ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
13 Temmuz, 21:16
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