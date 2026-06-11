https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/tbmmde-kabul-edildi-alkol-yasaklari-genisletildi-1106438907.html

TBMM'de kabul edildi: Alkol yasakları genişletildi

TBMM'de kabul edildi: Alkol yasakları genişletildi

Sputnik Türkiye

TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeyle alkollü içkilerin reklam, sponsorluk ve marka görsellerine destek yasaklandı, gece alkol satışına ilişkin idari yaptırım... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T21:01+0300

2026-06-11T21:01+0300

2026-06-11T21:01+0300

türki̇ye

tbmm

alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf)

kanun

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TBMM Genel Kurulu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul ederek yasalaştırdı.Yeni düzenlemeyle alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblemleriyle arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görseller iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak. Fermente alkollü içki markası, distile alkollü içki markası olarak, distile alkollü içki markası fermente alkollü içki markası olarak kullanılamayacak. Yurt genelinde 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin mülki amirlikler tarafından yapılan tüm tespitlerin, gerekli idari işlemlerin tesis edilmesi ve sonuçlandırılması talebiyle Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na iletilmesinin iş gücünün önemli bir kısmının söz konusu işlemlere tahsis edilmesine neden olması sebebiyle söz konusu ihlallere idari yaptırım uygulama yetkisi mahalli mülki amirliklere devredildi.Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerine, yeni düzenlemeye uyum sağlamaları için hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre tanınacak. Bu kapsama giren ürünler, hükmün yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde düzenlemeye uygun hale getirilecek, uygun olmayan ürünler bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemeyecek.Çeltik ekim alanları da yeniden düzenlenerek yerleşim birimlerine olan mesafeleri belirlenirken, Atatürk Orman Çiftliği arazileri ve gayrimenkullerinin vergisel muafiyetlerinde birlik sağlandı. Ayrıca Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü bazı harç ve yargı masraflarından muaf tutuldu.Hidroelektrik enerji üretim tesisleri ile ilgili olarak DSİ yetkililerine yeni denetim ve yaptırım yetkileri verildi. Üretim tesislerinde can ve mal güvenliği riski tespit edilmesi halinde ihtarda bulunulacak, önlem alınmaması durumunda enerji üretimi durdurulacak ve su kullanım hakkı anlaşması feshedilebilecek. Tesislere uygulanacak idari para cezaları ve tekrarlarda ceza artırımı da yasaya eklendi.Kanun ayrıca DSİ’nin mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması ve hizmet alanlarındaki güvenlik tedbirlerini kapsayan düzenlemeler içeriyor. Bu kapsamda su yapıları ve servis yollarının amaç dışı kullanımı sınırlandırılırken, zararlardan sorumluluk kullanan kurum veya kişilere verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/kanun-teklifi-tbmmye-sunuldu-alkol-reklami-yasagi-genisliyor-1104226292.html

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