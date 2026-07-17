https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusyadan-nato-uyarisi-nukleer-politikalar-nukleer-gucler-arasi-catisma-riski-tasiyor-1107321063.html

Rusya’dan NATO uyarısı: Nükleer politikalar, nükleer güçler arası çatışma riski taşıyor

Rusya’dan NATO uyarısı: Nükleer politikalar, nükleer güçler arası çatışma riski taşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, NATO’nun nükleer silaha sahip olmayan üyelerini caydırıcılık planlarına dahil etmesinin, nükleer... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T00:51+0300

2026-07-17T00:51+0300

2026-07-17T00:51+0300

dünya

gennadiy gatilov

birleşmiş milletler (bm)

cenevre

nato

finlandiya

polonya

fransa

nükleer caydırıcılık

abd

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, NATO ülkelerinin nükleer silaha sahip olmayan müttefikleri de ittifakın nükleer caydırıcılık düzeneklerine çektiğini belirterek, bu politikanın sonuçlarına dair uyarılarda bulundu.Gatilov, özellikle Finlandiya ve Polonya’nın fiilen NATO’nun nükleer misyonlarına dahil olduğunu, bu ülkelerin ittifakın nükleer planlamasında yardımcı operasyonlar için kapasite sağladığını söyledi. Gatilov, bu iki ülkenin bundan sonra ABD ve Fransa’ya ait nükleer silahların kendi topraklarından transit geçişine ve hatta konuşlandırılmasına da izin verebileceğine dikkat çekti.NATO'nun attığı bu adımların küresel güvenliği tehlikeye attığının altını çizen Gatilov, “Bu sorumsuz nükleer politika, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine onarılamaz zararlar veriyor. Daha da önemlisi, nükleer devletler arasında doğrudan bir çatışma ihtimali de dahil olmak üzere stratejik riskleri ciddi biçimde tırmandırıyor” ifadelerini kullandı.

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cenevre

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gennadiy gatilov, birleşmiş milletler (bm), cenevre, nato, finlandiya, polonya, fransa, nükleer caydırıcılık, abd, nükleer silah