https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusyadan-nato-uyarisi-nukleer-politikalar-nukleer-gucler-arasi-catisma-riski-tasiyor-1107321063.html
Rusya’dan NATO uyarısı: Nükleer politikalar, nükleer güçler arası çatışma riski taşıyor
Rusya’dan NATO uyarısı: Nükleer politikalar, nükleer güçler arası çatışma riski taşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, NATO’nun nükleer silaha sahip olmayan üyelerini caydırıcılık planlarına dahil etmesinin, nükleer... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T00:51+0300
2026-07-17T00:51+0300
2026-07-17T00:51+0300
dünya
gennadiy gatilov
birleşmiş milletler (bm)
cenevre
nato
finlandiya
polonya
fransa
nükleer caydırıcılık
abd
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, NATO ülkelerinin nükleer silaha sahip olmayan müttefikleri de ittifakın nükleer caydırıcılık düzeneklerine çektiğini belirterek, bu politikanın sonuçlarına dair uyarılarda bulundu.Gatilov, özellikle Finlandiya ve Polonya’nın fiilen NATO’nun nükleer misyonlarına dahil olduğunu, bu ülkelerin ittifakın nükleer planlamasında yardımcı operasyonlar için kapasite sağladığını söyledi. Gatilov, bu iki ülkenin bundan sonra ABD ve Fransa’ya ait nükleer silahların kendi topraklarından transit geçişine ve hatta konuşlandırılmasına da izin verebileceğine dikkat çekti.NATO'nun attığı bu adımların küresel güvenliği tehlikeye attığının altını çizen Gatilov, “Bu sorumsuz nükleer politika, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine onarılamaz zararlar veriyor. Daha da önemlisi, nükleer devletler arasında doğrudan bir çatışma ihtimali de dahil olmak üzere stratejik riskleri ciddi biçimde tırmandırıyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/zaharova-kievin-guneydogu-avrupa-liderlerini-toplama-girisimi-basarisiz-oldu-1107320225.html
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gennadiy gatilov, birleşmiş milletler (bm), cenevre, nato, finlandiya, polonya, fransa, nükleer caydırıcılık, abd, nükleer silah
gennadiy gatilov, birleşmiş milletler (bm), cenevre, nato, finlandiya, polonya, fransa, nükleer caydırıcılık, abd, nükleer silah
Rusya’dan NATO uyarısı: Nükleer politikalar, nükleer güçler arası çatışma riski taşıyor
Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, NATO’nun nükleer silaha sahip olmayan üyelerini caydırıcılık planlarına dahil etmesinin, nükleer silahlı devletler arasında doğrudan çatışma riskini artırdığını ve küresel nükleer silahsızlanma rejimine “onarılamaz zararlar” verdiğini söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, NATO ülkelerinin nükleer silaha sahip olmayan müttefikleri de ittifakın nükleer caydırıcılık düzeneklerine çektiğini belirterek, bu politikanın sonuçlarına dair uyarılarda bulundu.
Gatilov, özellikle Finlandiya ve Polonya’nın fiilen NATO’nun nükleer misyonlarına dahil olduğunu, bu ülkelerin ittifakın nükleer planlamasında yardımcı operasyonlar için kapasite sağladığını söyledi. Gatilov, bu iki ülkenin bundan sonra ABD ve Fransa’ya ait nükleer silahların kendi topraklarından transit geçişine ve hatta konuşlandırılmasına da izin verebileceğine dikkat çekti.
NATO'nun attığı bu adımların küresel güvenliği tehlikeye attığının altını çizen Gatilov, “Bu sorumsuz nükleer politika, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine onarılamaz zararlar veriyor. Daha da önemlisi, nükleer devletler arasında doğrudan bir çatışma ihtimali de dahil olmak üzere stratejik riskleri ciddi biçimde tırmandırıyor” ifadelerini kullandı.