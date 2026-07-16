https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/zaharova-kievin-guneydogu-avrupa-liderlerini-toplama-girisimi-basarisiz-oldu-1107320225.html
Zaharova: Kiev’in Güneydoğu Avrupa liderlerini toplama girişimi başarısız oldu
Zaharova: Kiev’in Güneydoğu Avrupa liderlerini toplama girişimi başarısız oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’de düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi’ne davet edilen dokuz ülkeden yalnızca yarısının en üst... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T23:58+0300
2026-07-16T23:58+0300
2026-07-17T00:02+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’de gerçekleştirilen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık sitesinde yayınlanan değerlendirmesinde Zaharova, Ukrayna’nın, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Sırbistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Karadağ liderlerini zirveye davet ettiğini, ancak “dokuz davetli ülkeden yalnızca yarısının devlet veya hükümet başkanı düzeyinde katılım gösterdiğini” söyledi.Zirveyi, “Brüksel’in Rusya karşıtı çizgisine sadık bir toplantı” olarak tanımlayan Zaharova, etkinliğin “yıldız konuğu”nun Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olduğunu belirterek, zirvenin, AB’nin Rusya ile çatışmayı tırmandırma politikasından sapmadığını vurguladı.Zaharova, zirve sonunda kabul edilen bildirgede Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi, Ukrayna’ya desteğin artırılması ve Kiev’in Euro-Atlantik yapılarla entegrasyonuna hız verilmesi çağrılarının yer aldığını aktardı.16 Temmuz 1990’da kabul edilen Ukrayna Devlet Egemenliği Bildirgesi’ni hatırlatan Zaharova, Kiev rejiminin “Ukrayna’nın tarafsız, bağlantısız ve nükleersiz statüsünü öngören kurucu ilkeleri unuttuğunu” belirterek, “Ukrayna’nın bağımsızlığının dünya tarafından bu ilkeler temelinde tanındığını” vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/zaharovadan-batiya-kiev-uyarisi-kiev-tatili-bitti-artik-oraya-gitmeyin-1107317887.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, avrupa, zirve, rusya, ursula von der leyen, brüksel
Zaharova: Kiev’in Güneydoğu Avrupa liderlerini toplama girişimi başarısız oldu
23:58 16.07.2026 (güncellendi: 00:02 17.07.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’de düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi’ne davet edilen dokuz ülkeden yalnızca yarısının en üst düzeyde temsil edildiğini belirterek, toplantıyı “Brüksel’in Rusya karşıtı çizgisine sadık bir buluşma” olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’de gerçekleştirilen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık sitesinde yayınlanan değerlendirmesinde Zaharova, Ukrayna’nın, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Sırbistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Karadağ liderlerini zirveye davet ettiğini, ancak “dokuz davetli ülkeden yalnızca yarısının devlet veya hükümet başkanı düzeyinde katılım gösterdiğini” söyledi.
Zirveyi, “Brüksel’in Rusya karşıtı çizgisine sadık bir toplantı” olarak tanımlayan Zaharova, etkinliğin “yıldız konuğu”nun Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olduğunu belirterek, zirvenin, AB’nin Rusya ile çatışmayı tırmandırma politikasından sapmadığını vurguladı.
Zaharova, zirve sonunda kabul edilen bildirgede Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi, Ukrayna’ya desteğin artırılması ve Kiev’in Euro-Atlantik yapılarla entegrasyonuna hız verilmesi çağrılarının yer aldığını aktardı.
16 Temmuz 1990’da kabul edilen Ukrayna Devlet Egemenliği Bildirgesi’ni hatırlatan Zaharova, Kiev rejiminin “Ukrayna’nın tarafsız, bağlantısız ve nükleersiz statüsünü öngören kurucu ilkeleri unuttuğunu” belirterek, “Ukrayna’nın bağımsızlığının dünya tarafından bu ilkeler temelinde tanındığını” vurguladı.