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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusyadan-estonyaya-sovyet-aniti-protestosu-1107350678.html
Rusya'dan Estonya'ya ‘Sovyet anıtı’ protestosu
Rusya'dan Estonya'ya ‘Sovyet anıtı’ protestosu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Valga bölgesindeki Jogeveste köyünde Sovyet askerlerine ait bir anıtın yıkılması üzerine, Estonya'nın Moskova... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T21:12+0300
2026-07-17T21:12+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
estonya
sovyet anıtı
2. dünya savaşı
tallin
mariya zaharova
neonazi
protesto notası
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerine ait anıtın yıkılmasını gerekçe göstererek Estonya'ya diplomatik protesto iletti. Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, Estonya makamlarının "Sovyet anıtsal mirasını tahrip etmeye yönelik tutumunu sürdürdüğü" ifade edildi.Valga iline bağlı Jogeveste köyünde, Estonya'nın Nazi işgalinden kurtarılması sırasında hayatını kaybeden 795 Sovyet askeri ve subayının yattığı toplu mezar üzerindeki anıtın yıkıldığı bildirilen açıklamada, Estonya'nın Moskova Maslahatgüzarı Marek Juhtegi'ye "kararlı bir protesto" iletildiği vurgulandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu askerlerin kalıntılarının akıbetinin bilinmediğini, kamuya açık kaynaklarda ne olası bir mezar açma ne de yeniden defin yerlerine dair bilgi bulunmadığını ifade etti.Zaharova, “Talinn yönetiminin, hayatını kaybeden askerlerin naaşlarına ve askeri mezarlıklara ilişkin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini” belirterek, bu tür eylemleri kınadıklarını dile getirdi. Zaharova ayrıca, Rusya’nın “Estonya’daki neonazi eğilim olarak nitelendirdiği uygulamaları” ikili ve çok taraflı diplomatik kanallar üzerinden uluslararası kamuoyuna taşımayı sürdüreceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/falkov-rus-vatandasi-novikovanin-gozaltina-alinmasi-nedeniyle-unescodan-adim-talep-ettik-1107350119.html
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rusya dışişleri bakanlığı, estonya, sovyet anıtı, 2. dünya savaşı, tallin, mariya zaharova, neonazi, protesto notası
rusya dışişleri bakanlığı, estonya, sovyet anıtı, 2. dünya savaşı, tallin, mariya zaharova, neonazi, protesto notası

Rusya'dan Estonya'ya ‘Sovyet anıtı’ protestosu

21:12 17.07.2026
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Valga bölgesindeki Jogeveste köyünde Sovyet askerlerine ait bir anıtın yıkılması üzerine, Estonya'nın Moskova Maslahatgüzarı Marek Juhtegi'yi bakanlığa çağırarak resmi protesto notası verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerine ait anıtın yıkılmasını gerekçe göstererek Estonya'ya diplomatik protesto iletti. Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, Estonya makamlarının "Sovyet anıtsal mirasını tahrip etmeye yönelik tutumunu sürdürdüğü" ifade edildi.
Valga iline bağlı Jogeveste köyünde, Estonya'nın Nazi işgalinden kurtarılması sırasında hayatını kaybeden 795 Sovyet askeri ve subayının yattığı toplu mezar üzerindeki anıtın yıkıldığı bildirilen açıklamada, Estonya'nın Moskova Maslahatgüzarı Marek Juhtegi'ye "kararlı bir protesto" iletildiği vurgulandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu askerlerin kalıntılarının akıbetinin bilinmediğini, kamuya açık kaynaklarda ne olası bir mezar açma ne de yeniden defin yerlerine dair bilgi bulunmadığını ifade etti.
Zaharova, “Talinn yönetiminin, hayatını kaybeden askerlerin naaşlarına ve askeri mezarlıklara ilişkin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini” belirterek, bu tür eylemleri kınadıklarını dile getirdi. Zaharova ayrıca, Rusya’nın “Estonya’daki neonazi eğilim olarak nitelendirdiği uygulamaları” ikili ve çok taraflı diplomatik kanallar üzerinden uluslararası kamuoyuna taşımayı sürdüreceğini ifade etti.
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