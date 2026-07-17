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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/falkov-rus-vatandasi-novikovanin-gozaltina-alinmasi-nedeniyle-unescodan-adim-talep-ettik-1107350119.html
Falkov: Rus vatandaşı Novikova’nın gözaltına alınması nedeniyle UNESCO’dan adım talep ettik
Falkov: Rus vatandaşı Novikova’nın gözaltına alınması nedeniyle UNESCO’dan adım talep ettik
Sputnik Türkiye
Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valeriy Falkov, Fransa’da gözaltına alınan "SOS Donbass" derneğinin kurucusu Rusya vatandaşı Anna Novikova’nın durumuyla... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T19:50+0300
2026-07-17T19:50+0300
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Paris’te düzenlenen UNESCO–Rusya Dmitriy Mendeleyev Uluslararası Ödülü töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valeriy Falkov, Fransa'da gözaltına alınan Anna Novikova konusunu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gündemine taşıdıklarını duyurdu.Novikova’nın durumunu UNESCO Genel Direktörü Halid el-Anani ile birebir görüştüklerini belirten Falkov, “Uluslararası bir kuruluş olarak UNESCO'dan, sahip olduğu yetki çerçevesinde bu konuda gerekli adımları atmasını talep ettik" ifadelerini kullandı.Fransız Le Parisien gazetesi, Kasım 2025’te yayınladığı bir haberde, Donbass bölgesindeki sivillere yardım amacıyla faaliyet yürüten 'SOS Donbass' derneğinin üç üyesinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Haberde, aralarında Rusya vatandaşı Anna Novikova’nın da bulunduğu şüphelilere “yabancı bir devletle işbirliği yapmak” ve “suç işlemek amacıyla komplo kurmak” suçlamalarının yöneltildiği kaydedilmişti.Rusya’nın Paris Büyükelçiliği, 26 Kasım’da yaptığı açıklamayla Novikova’nın gözaltına alındığını Sputnik'e doğrulamış, ancak Novikova’nın aynı zamanda Fransa vatandaşı olmasının konsolosluk müdahalesi imkanlarını belirli ölçüde kısıtladığına dikkat çekmişti.Sürece dair daha önce resmi bir değerlendirme yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Novikova’nın en kısa sürede serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilik koordinasyonunda tüm çabayı göstereceklerini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/zaharovadan-abye-cifte-standart-tepkisi-kiev-rejimine-ne-zaman-yaptirim-uygulanacak-1107344067.html
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rusya, donbass, unesco, halid el-anani, fransa, le parisien, avrupa
rusya, donbass, unesco, halid el-anani, fransa, le parisien, avrupa

Falkov: Rus vatandaşı Novikova’nın gözaltına alınması nedeniyle UNESCO’dan adım talep ettik

19:50 17.07.2026
© Social media of Anna NovikovaCông dân Nga Anna Novikova người sáng lập tổ chức nhân đạo “SOS Donbass”
Công dân Nga Anna Novikova người sáng lập tổ chức nhân đạo “SOS Donbass” - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Social media of Anna Novikova
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Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valeriy Falkov, Fransa’da gözaltına alınan "SOS Donbass" derneğinin kurucusu Rusya vatandaşı Anna Novikova’nın durumuyla ilgili UNESCO'dan yetkisi dahilinde harekete geçmesini talep ettiklerini açıkladı.
Paris’te düzenlenen UNESCO–Rusya Dmitriy Mendeleyev Uluslararası Ödülü töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valeriy Falkov, Fransa'da gözaltına alınan Anna Novikova konusunu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gündemine taşıdıklarını duyurdu.
Novikova’nın durumunu UNESCO Genel Direktörü Halid el-Anani ile birebir görüştüklerini belirten Falkov, “Uluslararası bir kuruluş olarak UNESCO'dan, sahip olduğu yetki çerçevesinde bu konuda gerekli adımları atmasını talep ettik" ifadelerini kullandı.
Fransız Le Parisien gazetesi, Kasım 2025’te yayınladığı bir haberde, Donbass bölgesindeki sivillere yardım amacıyla faaliyet yürüten 'SOS Donbass' derneğinin üç üyesinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Haberde, aralarında Rusya vatandaşı Anna Novikova’nın da bulunduğu şüphelilere “yabancı bir devletle işbirliği yapmak” ve “suç işlemek amacıyla komplo kurmak” suçlamalarının yöneltildiği kaydedilmişti.
Rusya’nın Paris Büyükelçiliği, 26 Kasım’da yaptığı açıklamayla Novikova’nın gözaltına alındığını Sputnik'e doğrulamış, ancak Novikova’nın aynı zamanda Fransa vatandaşı olmasının konsolosluk müdahalesi imkanlarını belirli ölçüde kısıtladığına dikkat çekmişti.
Sürece dair daha önce resmi bir değerlendirme yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Novikova’nın en kısa sürede serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilik koordinasyonunda tüm çabayı göstereceklerini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
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