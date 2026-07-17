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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-kuveytteki-abd-askeri-ussunu-vurdu-1107323891.html
İran, Kuveyt’teki ABD askeri üssünü vurdu
İran, Kuveyt’teki ABD askeri üssünü vurdu
Sputnik Türkiye
İran, Kuveyt’te bulunan ABD askeri tesislerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
abd
kuveyt
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
katar
irak
bahreyn
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İran devlet televizyonunun, askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD’nin Kuveyt’teki askeri tesisleri hedef alındı.Saldırıda İran yapımı Arash kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığı aktarılırken ABD ordusuna ait askeri kışlalar ve lojistik merkezlerin hedef alındığı bildirildi.Saldırılar Kuveyt ile sınırlı değilBölgedeki hareketlilik sadece Kuveyt’le sınırlı kalmadı. Askeri kaynaklar, diğer Körfez ülkelerine de saldırıların düzenlendiğini belirtiyor:Arash tipi İHA'ların, Bahreyn’deki Sahir Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri’ne ait helikopter ve savaş uçaklarının bulunduğu hangarları hedef aldığı açıklandı.Gece, Irak ve Katar’daki bazı noktalarda da patlama seslerinin yükseldiği bildirildi.Gerilim nasıl bu noktaya geldi?ABD ve İran, üç hafta önce çatışmaları tamamen sonlandırmayı öngören bir uzlaşı mutabakatı imzalamıştı. Ancak bu anlaşma oldukça kısa sürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/trump-2020-secimlerine-iliskin-gizli-istihbarat-bilgilerini-aciklayacagim-1107322271.html
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ortadoğu, i̇ran, abd, kuveyt, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), katar, irak, bahreyn
ortadoğu, i̇ran, abd, kuveyt, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), katar, irak, bahreyn

İran, Kuveyt’teki ABD askeri üssünü vurdu

08:11 17.07.2026 (güncellendi: 08:13 17.07.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiİran Devrim Muhafızları askeri
İran Devrim Muhafızları askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran, Kuveyt’te bulunan ABD askeri tesislerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.
İran devlet televizyonunun, askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD’nin Kuveyt’teki askeri tesisleri hedef alındı.
Saldırıda İran yapımı Arash kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığı aktarılırken ABD ordusuna ait askeri kışlalar ve lojistik merkezlerin hedef alındığı bildirildi.

Saldırılar Kuveyt ile sınırlı değil

Bölgedeki hareketlilik sadece Kuveyt’le sınırlı kalmadı. Askeri kaynaklar, diğer Körfez ülkelerine de saldırıların düzenlendiğini belirtiyor:
Arash tipi İHA'ların, Bahreyn’deki Sahir Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri’ne ait helikopter ve savaş uçaklarının bulunduğu hangarları hedef aldığı açıklandı.
Gece, Irak ve Katar’daki bazı noktalarda da patlama seslerinin yükseldiği bildirildi.

Gerilim nasıl bu noktaya geldi?

ABD ve İran, üç hafta önce çatışmaları tamamen sonlandırmayı öngören bir uzlaşı mutabakatı imzalamıştı. Ancak bu anlaşma oldukça kısa sürdü:
8 Temmuz: ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları’nı Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmakla suçlayarak “Ateşkes artık yürürlükte değil”açıklamasını yaptı ve karşılıklı bombardımanlar yeniden başladı.
13 Temmuz: İran, ABD bölgedeki müdahalelerine son verene kadar Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattığını duyurdu.
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