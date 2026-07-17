https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/iran-kuveytteki-abd-askeri-ussunu-vurdu-1107323891.html

İran, Kuveyt’teki ABD askeri üssünü vurdu

İran, Kuveyt’teki ABD askeri üssünü vurdu

Sputnik Türkiye

İran, Kuveyt’te bulunan ABD askeri tesislerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T08:11+0300

2026-07-17T08:11+0300

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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇ran

abd

kuveyt

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

katar

irak

bahreyn

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İran devlet televizyonunun, askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD’nin Kuveyt’teki askeri tesisleri hedef alındı.Saldırıda İran yapımı Arash kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığı aktarılırken ABD ordusuna ait askeri kışlalar ve lojistik merkezlerin hedef alındığı bildirildi.Saldırılar Kuveyt ile sınırlı değilBölgedeki hareketlilik sadece Kuveyt’le sınırlı kalmadı. Askeri kaynaklar, diğer Körfez ülkelerine de saldırıların düzenlendiğini belirtiyor:Arash tipi İHA'ların, Bahreyn’deki Sahir Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri’ne ait helikopter ve savaş uçaklarının bulunduğu hangarları hedef aldığı açıklandı.Gece, Irak ve Katar’daki bazı noktalarda da patlama seslerinin yükseldiği bildirildi.Gerilim nasıl bu noktaya geldi?ABD ve İran, üç hafta önce çatışmaları tamamen sonlandırmayı öngören bir uzlaşı mutabakatı imzalamıştı. Ancak bu anlaşma oldukça kısa sürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/trump-2020-secimlerine-iliskin-gizli-istihbarat-bilgilerini-aciklayacagim-1107322271.html

i̇ran

kuveyt

katar

irak

bahreyn

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ortadoğu, i̇ran, abd, kuveyt, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), katar, irak, bahreyn