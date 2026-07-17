https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/rusya-disisleri-batinin-moskovaya-yonelik-siber-saldiri-iddialari-kanitsiz-1107346534.html

Rusya Dışişleri: Batı'nın Moskova'ya yönelik siber saldırı iddiaları kanıtsız

Rusya Dışişleri: Batı'nın Moskova'ya yönelik siber saldırı iddiaları kanıtsız

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Rusya'yı siber alanda "kötü niyetli faaliyetler" yürütmekle suçladığını ancak bu iddiaları... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T18:31+0300

2026-07-17T18:31+0300

2026-07-17T18:31+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'ya yönelik son siber saldırı suçlamalarına tepki gösterdi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Zaharova, 13 Temmuz'da Rusya'ya karşı dostane olmayan politikalar yürüten bir dizi ülke ve kuruluşun, Moskova'yı siber alanda 'sürekli kötü niyetli faaliyetlerde bulunmakla' suçlayarak koordineli bir bilgi saldırısı serisi gerçekleştirdiğini belirtti.Rusya'nın iddialara ilişkin net kanıtlar talep ettiğini aktaran Zaharova, buna karşılık yalnızca "paylaşılmasının mümkün olmadığı" öne sürülen bazı veri analizlerine dair belirsiz atıflar yapıldığını kaydetti. Rusya'nın siber eylemlere karıştığına dair somut bir kanıt sunulmadığına dikkat çeken Zaharova, Moskova'nın uluslararası hukuk normlarına uygun olarak siber uzayın barışçıl kullanımından yana olduğunu vurguladı.Zaharova, Batı'nın bu asılsız suçlamaları Rusya karşıtı propagandayı pekiştirmek için kullandığını belirterek, söz konusu siber olayların aydınlatılması amacıyla Moskova'ya Batı'dan herhangi bir resmi başvuru gelmediğini ifade etti.Ayrıca, Batılı askeri birimlerin ve istihbarat unsurlarının Ukrayna'da bulunduğu ve Ukraynalı bilgisayar korsanlarının eylemlerini koordine ettiğini ifade eden Zaharova, Kiev rejiminin Rusya’nın elektronik hizmetlerini çökertmeye ve gelecekteki operasyonlarda kullanmak üzere Rus vatandaşlarının kişisel verilerini çalmaya çalıştığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/zaharovadan-abye-cifte-standart-tepkisi-kiev-rejimine-ne-zaman-yaptirim-uygulanacak-1107344067.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, batı, siber saldırı, rusya, moskova, ukrayna, kiev, propaganda