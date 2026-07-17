https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/piyasalar-kapandi-haftanin-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-belli-oldu-1107350909.html

Piyasalar kapandı: Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Piyasalar kapandı: Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Sputnik Türkiye

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2.38 yükselişle tamamlarken, gram altın yüzde 2.45 değer kaybetti. Dolar ve euro ise haftayı yatay seyirle kapattı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T21:39+0300

2026-07-17T21:39+0300

2026-07-17T21:39+0300

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2.38 değer kazancıyla 13 bin 981.05 puandan tamamlarken, altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2.45 gerileyerek 6 bin 53 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1.90 düşüşle 39 bin 819 liraya indi. Çeyrek altın da yüzde 1.84 değer kaybederek 9 bin 993 liradan satıldı.Döviz piyasasında ABD doları haftayı 46.9870 liradan, euro ise 53.6950 liradan tamamlayarak yatay bir seyir izledi. Yatırım fonları yüzde 1.19, emeklilik fonları yüzde 1.25 değer kazanırken, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 2.73'le hisse senedi fonları sağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/altin-fiyatlari-bir-kez-daha-cakildi-gram-altin-ne-kadar-oldu-1107325774.html

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