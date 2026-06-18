https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tbmmde-dokunulmazlik-sureci-basladi-ozgur-ozel-dahil-12-vekilin-dosyasi-meclise-sunuldu-1106623419.html

TBMM'de dokunulmazlık süreci başladı: Özgür Özel dahil 12 vekilin dosyası Meclis'e sunuldu

TBMM'de dokunulmazlık süreci başladı: Özgür Özel dahil 12 vekilin dosyası Meclis'e sunuldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de bulunduğu 12 milletvekiline ilişkin... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T18:54+0300

2026-06-18T18:54+0300

2026-06-18T18:54+0300

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turhan çömez

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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan dokunulmazlık tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Karma Komisyon'a sevk edildi. Komisyona gönderilen dosyalar arasında CHP milletvekilleri Özgür Özel, Mustafa Sarıgül, İsmet Güneşhan, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Cemal Enginyurt ve Cevdet Akay'ın yanı sıra İYİ Partili Turhan Çömez ve Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partili Mesut Doğan ve TİP Milletvekili Ahmet Şık da yer aldı.Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül hakkında ikişer dokunulmazlık dosyası bulunduğu öğrenildi.

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özgür özel, turhan çömez, türkiye, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), meclis, tbmm