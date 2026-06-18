https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tbmmde-dokunulmazlik-sureci-basladi-ozgur-ozel-dahil-12-vekilin-dosyasi-meclise-sunuldu-1106623419.html
TBMM'de dokunulmazlık süreci başladı: Özgür Özel dahil 12 vekilin dosyası Meclis'e sunuldu
TBMM'de dokunulmazlık süreci başladı: Özgür Özel dahil 12 vekilin dosyası Meclis'e sunuldu
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de bulunduğu 12 milletvekiline ilişkin... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T18:54+0300
2026-06-18T18:54+0300
2026-06-18T18:54+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
turhan çömez
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meclis
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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan dokunulmazlık tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Karma Komisyon'a sevk edildi. Komisyona gönderilen dosyalar arasında CHP milletvekilleri Özgür Özel, Mustafa Sarıgül, İsmet Güneşhan, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Cemal Enginyurt ve Cevdet Akay'ın yanı sıra İYİ Partili Turhan Çömez ve Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partili Mesut Doğan ve TİP Milletvekili Ahmet Şık da yer aldı.Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül hakkında ikişer dokunulmazlık dosyası bulunduğu öğrenildi.
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özgür özel, turhan çömez, türkiye, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), meclis, tbmm
özgür özel, turhan çömez, türkiye, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), meclis, tbmm
TBMM'de dokunulmazlık süreci başladı: Özgür Özel dahil 12 vekilin dosyası Meclis'e sunuldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de bulunduğu 12 milletvekiline ilişkin toplam 14 yasama dokunulmazlığı dosyası gönderildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan dokunulmazlık tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Karma Komisyon'a sevk edildi.
Komisyona gönderilen dosyalar arasında CHP milletvekilleri Özgür Özel, Mustafa Sarıgül, İsmet Güneşhan, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Cemal Enginyurt ve Cevdet Akay'ın yanı sıra İYİ Partili Turhan Çömez ve Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partili Mesut Doğan ve TİP Milletvekili Ahmet Şık da yer aldı.
Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül hakkında ikişer dokunulmazlık dosyası bulunduğu öğrenildi.