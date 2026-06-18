Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tbmmde-dokunulmazlik-sureci-basladi-ozgur-ozel-dahil-12-vekilin-dosyasi-meclise-sunuldu-1106623419.html
TBMM'de dokunulmazlık süreci başladı: Özgür Özel dahil 12 vekilin dosyası Meclis'e sunuldu
TBMM'de dokunulmazlık süreci başladı: Özgür Özel dahil 12 vekilin dosyası Meclis'e sunuldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de bulunduğu 12 milletvekiline ilişkin... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T18:54+0300
2026-06-18T18:54+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
turhan çömez
türkiye
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
meclis
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106371981_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c634d58287702b0a279143485ebe47c7.jpg
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan dokunulmazlık tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Karma Komisyon'a sevk edildi. Komisyona gönderilen dosyalar arasında CHP milletvekilleri Özgür Özel, Mustafa Sarıgül, İsmet Güneşhan, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Cemal Enginyurt ve Cevdet Akay'ın yanı sıra İYİ Partili Turhan Çömez ve Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partili Mesut Doğan ve TİP Milletvekili Ahmet Şık da yer aldı.Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül hakkında ikişer dokunulmazlık dosyası bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/tbmm-yeni-haftada-yogun-gundemle-mesai-yapacak-1106492972.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106371981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99f21edc5896933ca6d5280619612d7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, turhan çömez, türkiye, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), meclis, tbmm
özgür özel, turhan çömez, türkiye, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), meclis, tbmm

TBMM'de dokunulmazlık süreci başladı: Özgür Özel dahil 12 vekilin dosyası Meclis'e sunuldu

18:54 18.06.2026
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA
Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de bulunduğu 12 milletvekiline ilişkin toplam 14 yasama dokunulmazlığı dosyası gönderildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan dokunulmazlık tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Karma Komisyon'a sevk edildi.
Komisyona gönderilen dosyalar arasında CHP milletvekilleri Özgür Özel, Mustafa Sarıgül, İsmet Güneşhan, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Cemal Enginyurt ve Cevdet Akay'ın yanı sıra İYİ Partili Turhan Çömez ve Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partili Mesut Doğan ve TİP Milletvekili Ahmet Şık da yer aldı.
Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül hakkında ikişer dokunulmazlık dosyası bulunduğu öğrenildi.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
POLİTİKA
TBMM, yeni haftada yoğun gündemle mesai yapacak
14 Haziran , 14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала