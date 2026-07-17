https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ozge-ulusoy-babasi-icin-verdigi-hukuk-mucadelesini-anlatti-cok-zor-gunler-gecirdik-ama-adaletli-bir-1107331960.html

Özge Ulusoy, babası için verdiği hukuk mücadelesini anlattı: 'Çok zor günler geçirdik ama adaletli bir karar çıktı'

Özge Ulusoy, babası için verdiği hukuk mücadelesini anlattı: 'Çok zor günler geçirdik ama adaletli bir karar çıktı'

Sputnik Türkiye

Manken Özge Ulusoy, 3,5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden babası Haydar Ulusoy için verdiği hukuk mücadelesine ilişkin konuştu. Ulusoy, "Ben babamın... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T12:07+0300

2026-07-17T12:07+0300

2026-07-17T12:07+0300

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özge ulusoy

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Özge Ulusoy, 3,5 yıl önce Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden babası Haydar Ulusoy için yürüttüğü hukuk mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Yaklaşık iki yıl süren mahkeme sürecini değerlendiren Ulusoy, "Ben babamın hak ettiği şekilde bu dünyadan uğurlanması için mücadelemi verdim. Türk adaletinin ne kadar düzgün işlediğini kendi gözlerimizle gördük. Çok zor günler geçirdik ama adaletli bir karar çıktı" dedi.'Ben babam için çok büyük savaş verdim'Sabah'ta yer alan habere göre Ulusoy, dava sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:"Karşı taraf yalanlar söyledi, vefat etmiş babamı suçlamaya çalıştılar. Ancak sonuçta hukuki olarak sabıkasına işlendi, suçlu da bulundu. Cezasını da çekiyor. Ben babam için çok büyük savaş verdim."Ulusoy, babası Haydar Ulusoy'un 73 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, "Babam hukukçu, eski askeri hakimdi. Aktif olarak avukatlık yapıyordu. Hayatımda tanıdığım en adil insandı. Adalet sistemine, kuralara, kanuna çok uyan biriydi. Böyle bir insanı yaya geçidinde ezip hayatını alıp bir de üstüne suçlamaya kalktılar. Benim savaşım buydu. İnsanlar galiba benim mücadeleme de çok şaşırdılar. Benim bu işe kendimi adayacağımı, savaşacağımı düşünmediler. 'Ünlü bir insan bu, bırakıp hayatına döner' dediler herhalde. Ama öyle olmadığını gördüler." ifadelerini kullandı.'Ben hep adil karar çıksın diye dua ettim'Sürecin kendileri için oldukça yıpratıcı olduğunu belirten Özge Ulusoy, annesiyle birlikte zor günler geçirdiklerini söyledi.Ulusoy, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:"Bizi önce babamın ani ölümü, sonra da süreç yıprattı. Annemi ayağa kaldırmaya uğraştık."''Karşı taraf bilinçli taksir aldı, 4,5 yıl ceza verildi'Mahkeme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulusoy, adil bir karar çıkmasını istediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Ben hep adil karar çıksın diye dua ettim. Ne eksik, ne fazla. Ben kimseyi ekstra suçlamaya çalışmadım, aksine onlar yalanlarla benim babamı suçlamaya çalıştılar. Cezaları çıktı ve bizim komple onlarla ilişiğimiz kesildi. Ben babamın hakkıyla bu dünyadan uğurlanması için mücadelemi verdim. Karşı taraf bilinçli taksir aldı, 4,5 yıl ceza verildi. Onun da yatarı 11 aya tekabül ediyormuş. O aileden tehdit de aldım. Ama bir sene boyunca bütün duruşmalara kendim katıldım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yargitaydan-emsal-karar-dugunde-takilan-takilar-kimindir-tartismasina-son-noktayi-koydu-yeni-doneme-1107331087.html

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