https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/oktay-kaynarcadan-suleyman-cakir-itirafi-bir-turlu-olemiyorum-1107332150.html

Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' itirafı: 'Bir türlü ölemiyorum'

Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' itirafı: 'Bir türlü ölemiyorum'

Sputnik Türkiye

Oktay Kaynarca, konuk olduğu programda "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin yıllar geçmesine rağmen unutulmamasına ilişkin... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T12:14+0300

2026-07-17T12:14+0300

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oktay kaynarca

süleyman çakır

kaynarca

kurtlar vadisi

yaşam

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Oktay Kaynarca, konuk olduğu bir programda, "Kurtlar Vadisi" dizisinde hayat verdiği Süleyman Çakır karakterinin aradan geçen yıllara rağmen unutulmadığını, 8 Nisan 2004 tarihinden bu yana her ölüm yıl dönümünde sosyal medyada yeniden gündem olduğunu söyledi.Kaynarca, karakter için gıyabında cenaze namazları kılındığını ve helva dağıtıldığını da belirtti.'Ölemedim abi ben, bir türlü ölemiyorum'Yaşadığı şaşkınlığı esprili sözlerle dile getiren Oktay Kaynarca, şu ifadeleri kullandı:"8 Nisan günlerinde sabahtan kalkıp bakıyorum, o gün yine kıyamet kopuyor, karışıyor ortalık. Ben de katkıda bulunuyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim abi ben, bir türlü ölemiyorum."Kamyon fabrikasında çalıştığı dönemi anlattıProgramda lise yıllarına da değinen Oktay Kaynarca, başarısız bir öğrenci olduğunu ve ailesinin kendisini disipline etmek amacıyla kamyon fabrikasında işe verdiğini söyledi.Ünlü oyuncu, "Kamyon fabrikasında elektrik hattında işe girdim" diyerek o dönemi anlattı.Kamyon fabrikasında yaklaşık 6 ay çalıştığını belirten Kaynarca, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:"Tulumları giyip 6 ay çalıştım. Ama yaptığım gırgır şamata yüzünden banttan kamyon çıkmıyordu, iş yürümüyordu. En sonunda 'Alın bunu buradan' diyerek beni kovdular. Allah'tan da kovmuşlar, sonra konservatuvar sınavlarına girdim."

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oktay kaynarca, süleyman çakır, kaynarca, kurtlar vadisi