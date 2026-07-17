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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/oguzhan-ugur-gozaltina-alindi-1107323775.html
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Babala TV ile tanınan Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Uğur’un ifade işlemleri için İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, Babala TV ile tanınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.İşlemleri için emniyete götürülen kişilerin, 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Uğur, 16 Temmuz tarihinde sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda--ilyas-yalcintas-dahil-4-kisi-tutuklandi-1107320357.html
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oğuzhan uğur
oğuzhan uğur

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

07:44 17.07.2026 (güncellendi: 08:56 17.07.2026)
© Fotoğraf : YouTubeOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Fotoğraf : YouTube
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Babala TV ile tanınan Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Uğur’un ifade işlemleri için İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, Babala TV ile tanınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemleri için emniyete götürülen kişilerin, 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Uğur, 16 Temmuz tarihinde sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

"Maalesef sosyal mecralarda “devlet yok ahbap var” yazmışım gibi sahte görseller dolaşıyor. Defalarca sahte oldukları kanıtlansa da maalesef inatla tekrar tekrar servis ediliyor. Bakın şimdi paylaştıklarım photoshop değil, sahte değil, gerçek. Halen oldukları yerde duruyorlar. Geçmişe gidip bakabilirsiniz. Hiçbir zaman yazmadığım “devlet yok” görsellerine itibar etmeyiniz."

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