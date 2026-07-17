https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/oguzhan-ugur-gozaltina-alindi-1107323775.html

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Babala TV ile tanınan Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Uğur’un ifade işlemleri için İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T07:44+0300

2026-07-17T07:44+0300

2026-07-17T08:56+0300

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"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, Babala TV ile tanınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.İşlemleri için emniyete götürülen kişilerin, 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Uğur, 16 Temmuz tarihinde sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda--ilyas-yalcintas-dahil-4-kisi-tutuklandi-1107320357.html

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