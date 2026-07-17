https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/netanyahunun-yolculugu-iptal-abd-basinina-gore-trump-randevu-vermedi-1107341198.html

Netanyahu'nun yolculuğu iptal: ABD basınına göre Trump randevu vermedi

Netanyahu'nun yolculuğu iptal: ABD basınına göre Trump randevu vermedi

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı, Washington seyahatini açıklamıştı. Ancak Amerikan kulis haberlerine göre Trump, Netanyahu’ya randevu vermedi. Trump’ın hafta sonu Dünya Kupası finalini içerirken, Netanyahu, Arjantin’i tuttuğunu açıklamıştı.

2026-07-17T16:30+0300

2026-07-17T16:30+0300

2026-07-17T16:31+0300

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axios

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Amerika merkezli Axios haber sitesinin haberine göre Beyaz Saray yetkilileri için, İsrail basınında, Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump arasında pazartesi bir görüşme olacağı haberlerini okumak ‘sürpriz’ oldu.Habere göre, ‘planlanmış bir görüşme yok.’Trump’ın hafta sonu programında, pazar günü ise ev sahibi ülkenin başkanı olarak Dünya Kupası finaline katılmak var.‘En az 2 haftadır randevu almaya çalışıyor’Netanyahu, Trump’ın ikinci dönemindeki bir buçuk yıllık süreç içerisinde Oval Ofis’i altı kez ziyaret etti. Bu diğer tüm lider ve blok temsilcilerinden daha fazla bir ziyaret sayısı anlamına geliyor.Habere göre Netanyahu, bu ziyaretlerin her birinde birkaç gün ya da saat içinde randevu alırken, ‘bu kez iki haftadan uzun bir süredir randevu almaya çalışıyor.’Pazar günü, eski Senatör Lindsey Graham'ın ölüm haberinin ardından Netanyahu'nun ofisi, gazetecilere cenazeye katılmak istediğini söyledi. Yardımcıları, sonraki birkaç gün içinde gazetecilere Netanyahu'nun bu hafta sonu ABD'ye seyahat etmeyi ve pazartesi günü Trump ile görüşmeyi planladığını belirtti.Netanyahu'nun ofisi, İsrail Hava Kuvvetleri'ni hükümet uçağını hazırlaması için bilgilendirdi ve protokol ile güvenlik yetkililerinden oluşan bir öncü ekibi Washington'a gönderdi. Ancak perşembe sabahı Netanyahu'nun ofisi, Graham'ın cenaze töreninin ertelendiği gerekçesiyle planlanan seyahatin iptal edildiğini açıkladı.İki Beyaz Saray yetkilisi Axios'a, Netanyahu'nun Trump ile görüşmek istediğini ancak bir görüşmenin asla onaylanmadığını veya başkanın programına eklenmediğini söyledi. Yetkililerden biri, “Bizim izlenimimiz, Bibi’nin bir görüşmeyi var etmek için çabaladığı yönündeydi” dedi.Habere göre Netanyahu'nun Beyaz Saray'dan açık bir “hayır” yanıtı alıp almadığı belirsiz. Ancak olumlu bir yanıt almadığı açık.‘Türkiye’ye F-35 satışını eleştirdi’Potansiyel görüşme üzerindeki bu gelgit, Netanyahu'nun Trump Ankara'ya gitmeden hemen önce Fox News'e çıkıp başkanın Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satma niyetini eleştirmesinden sonra yaşandı.Beyaz Saray yetkililerinden biri Axios'a, Trump'ın bu röportajdan “çok sinirlendiğini” söyledi. İkinci yetkili ise Trump'ın “Bibi'nin bu konuda fikir belirtme hakkı olmadığını” düşündüğünü belirtti. Trump'ın Türkiye ziyaretinde, İsrailli ve ABD'li yetkililere göre İsrail, ABD'ye bir İranlı üst düzey yetkilinin meslektaşına, İran'ın Ankara'da olduğu sırada ABD başkanını öldürmeye çalışması gerektiğini söylediğine dair istihbarat verdi.Bu yeni istihbarat, Gizli Servis'in Trump'ın uçuşunu eski Air Force One ile değiştirmek gibi önlemler almasına neden oldu. Ancak birkaç ABD'li yetkili, istihbaratın tek kaynaktan geldiğini ve teyit edilmediğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/trumpin-turkiye-donusu-ucak-krizi-buyudu-fbi-air-force-one-haberlerinin-kaynaginin-pesinde--1107196239.html

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benjamin netanyahu, donald trump, haberler, abd, axios