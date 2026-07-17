Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/netanyahunun-yolculugu-iptal-abd-basinina-gore-trump-randevu-vermedi-1107341198.html
Netanyahu'nun yolculuğu iptal: ABD basınına göre Trump randevu vermedi
Netanyahu'nun yolculuğu iptal: ABD basınına göre Trump randevu vermedi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı, Washington seyahatini açıklamıştı. Ancak Amerikan kulis haberlerine göre Trump, Netanyahu’ya randevu vermedi. Trump’ın hafta sonu Dünya Kupası finalini içerirken, Netanyahu, Arjantin’i tuttuğunu açıklamıştı.
2026-07-17T16:30+0300
2026-07-17T16:31+0300
dünya
benjamin netanyahu
donald trump
haberler
abd
axios
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773064_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1f64cbd1db01f451414cca1975c5dc6a.jpg
Amerika merkezli Axios haber sitesinin haberine göre Beyaz Saray yetkilileri için, İsrail basınında, Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump arasında pazartesi bir görüşme olacağı haberlerini okumak ‘sürpriz’ oldu.Habere göre, ‘planlanmış bir görüşme yok.’Trump’ın hafta sonu programında, pazar günü ise ev sahibi ülkenin başkanı olarak Dünya Kupası finaline katılmak var.‘En az 2 haftadır randevu almaya çalışıyor’Netanyahu, Trump’ın ikinci dönemindeki bir buçuk yıllık süreç içerisinde Oval Ofis’i altı kez ziyaret etti. Bu diğer tüm lider ve blok temsilcilerinden daha fazla bir ziyaret sayısı anlamına geliyor.Habere göre Netanyahu, bu ziyaretlerin her birinde birkaç gün ya da saat içinde randevu alırken, ‘bu kez iki haftadan uzun bir süredir randevu almaya çalışıyor.’Pazar günü, eski Senatör Lindsey Graham'ın ölüm haberinin ardından Netanyahu'nun ofisi, gazetecilere cenazeye katılmak istediğini söyledi. Yardımcıları, sonraki birkaç gün içinde gazetecilere Netanyahu'nun bu hafta sonu ABD'ye seyahat etmeyi ve pazartesi günü Trump ile görüşmeyi planladığını belirtti.Netanyahu'nun ofisi, İsrail Hava Kuvvetleri'ni hükümet uçağını hazırlaması için bilgilendirdi ve protokol ile güvenlik yetkililerinden oluşan bir öncü ekibi Washington'a gönderdi. Ancak perşembe sabahı Netanyahu'nun ofisi, Graham'ın cenaze töreninin ertelendiği gerekçesiyle planlanan seyahatin iptal edildiğini açıkladı.İki Beyaz Saray yetkilisi Axios'a, Netanyahu'nun Trump ile görüşmek istediğini ancak bir görüşmenin asla onaylanmadığını veya başkanın programına eklenmediğini söyledi. Yetkililerden biri, “Bizim izlenimimiz, Bibi’nin bir görüşmeyi var etmek için çabaladığı yönündeydi” dedi.Habere göre Netanyahu'nun Beyaz Saray'dan açık bir “hayır” yanıtı alıp almadığı belirsiz. Ancak olumlu bir yanıt almadığı açık.‘Türkiye’ye F-35 satışını eleştirdi’Potansiyel görüşme üzerindeki bu gelgit, Netanyahu'nun Trump Ankara'ya gitmeden hemen önce Fox News'e çıkıp başkanın Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satma niyetini eleştirmesinden sonra yaşandı.Beyaz Saray yetkililerinden biri Axios'a, Trump'ın bu röportajdan “çok sinirlendiğini” söyledi. İkinci yetkili ise Trump'ın “Bibi'nin bu konuda fikir belirtme hakkı olmadığını” düşündüğünü belirtti. Trump'ın Türkiye ziyaretinde, İsrailli ve ABD'li yetkililere göre İsrail, ABD'ye bir İranlı üst düzey yetkilinin meslektaşına, İran'ın Ankara'da olduğu sırada ABD başkanını öldürmeye çalışması gerektiğini söylediğine dair istihbarat verdi.Bu yeni istihbarat, Gizli Servis'in Trump'ın uçuşunu eski Air Force One ile değiştirmek gibi önlemler almasına neden oldu. Ancak birkaç ABD'li yetkili, istihbaratın tek kaynaktan geldiğini ve teyit edilmediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/trumpin-turkiye-donusu-ucak-krizi-buyudu-fbi-air-force-one-haberlerinin-kaynaginin-pesinde--1107196239.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773064_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_732a488c4aa34d163dc4e0ac937f1ea4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benjamin netanyahu, donald trump, haberler, abd, axios
benjamin netanyahu, donald trump, haberler, abd, axios

Netanyahu'nun yolculuğu iptal: ABD basınına göre Trump randevu vermedi

16:30 17.07.2026 (güncellendi: 16:31 17.07.2026)
© AA / Avi Ohayon (GPO) /HandoutABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Washington'u ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Washington'u ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA / Avi Ohayon (GPO) /Handout
Abone ol
İsrail Başbakanı, İsrail’e desteğiyle bilinen ABD’li Senatör Lindsay Graham’ın cenazesine katılma ve Trump ile görüşme planıyla Washington seyahatini açıklamıştı. Ancak Amerikan kulis haberlerine göre Trump, Netanyahu’ya randevu vermedi. Trump’ın hafta sonu planı Dünya Kupası finalini içerirken, Netanyahu, Arjantin’i tuttuğunu açıklamıştı.
Amerika merkezli Axios haber sitesinin haberine göre Beyaz Saray yetkilileri için, İsrail basınında, Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump arasında pazartesi bir görüşme olacağı haberlerini okumak ‘sürpriz’ oldu.
Habere göre, ‘planlanmış bir görüşme yok.’
Trump’ın hafta sonu programında, pazar günü ise ev sahibi ülkenin başkanı olarak Dünya Kupası finaline katılmak var.
İsrail Başbakanı Netanyahu, hafta içinde Dünya Kupası’nda Arjantin’i desteklediğini açıklamıştı.

‘En az 2 haftadır randevu almaya çalışıyor’

Netanyahu, Trump’ın ikinci dönemindeki bir buçuk yıllık süreç içerisinde Oval Ofis’i altı kez ziyaret etti. Bu diğer tüm lider ve blok temsilcilerinden daha fazla bir ziyaret sayısı anlamına geliyor.
Habere göre Netanyahu, bu ziyaretlerin her birinde birkaç gün ya da saat içinde randevu alırken, ‘bu kez iki haftadan uzun bir süredir randevu almaya çalışıyor.’
Pazar günü, eski Senatör Lindsey Graham'ın ölüm haberinin ardından Netanyahu'nun ofisi, gazetecilere cenazeye katılmak istediğini söyledi. Yardımcıları, sonraki birkaç gün içinde gazetecilere Netanyahu'nun bu hafta sonu ABD'ye seyahat etmeyi ve pazartesi günü Trump ile görüşmeyi planladığını belirtti.
Netanyahu'nun ofisi, İsrail Hava Kuvvetleri'ni hükümet uçağını hazırlaması için bilgilendirdi ve protokol ile güvenlik yetkililerinden oluşan bir öncü ekibi Washington'a gönderdi. Ancak perşembe sabahı Netanyahu'nun ofisi, Graham'ın cenaze töreninin ertelendiği gerekçesiyle planlanan seyahatin iptal edildiğini açıkladı.
İki Beyaz Saray yetkilisi Axios'a, Netanyahu'nun Trump ile görüşmek istediğini ancak bir görüşmenin asla onaylanmadığını veya başkanın programına eklenmediğini söyledi. Yetkililerden biri, “Bizim izlenimimiz, Bibi’nin bir görüşmeyi var etmek için çabaladığı yönündeydi” dedi.
Habere göre Netanyahu'nun Beyaz Saray'dan açık bir “hayır” yanıtı alıp almadığı belirsiz. Ancak olumlu bir yanıt almadığı açık.

‘Türkiye’ye F-35 satışını eleştirdi’

Potansiyel görüşme üzerindeki bu gelgit, Netanyahu'nun Trump Ankara'ya gitmeden hemen önce Fox News'e çıkıp başkanın Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satma niyetini eleştirmesinden sonra yaşandı.
Beyaz Saray yetkililerinden biri Axios'a, Trump'ın bu röportajdan “çok sinirlendiğini” söyledi. İkinci yetkili ise Trump'ın “Bibi'nin bu konuda fikir belirtme hakkı olmadığını” düşündüğünü belirtti. Trump'ın Türkiye ziyaretinde, İsrailli ve ABD'li yetkililere göre İsrail, ABD'ye bir İranlı üst düzey yetkilinin meslektaşına, İran'ın Ankara'da olduğu sırada ABD başkanını öldürmeye çalışması gerektiğini söylediğine dair istihbarat verdi.
Bu yeni istihbarat, Gizli Servis'in Trump'ın uçuşunu eski Air Force One ile değiştirmek gibi önlemler almasına neden oldu. Ancak birkaç ABD'li yetkili, istihbaratın tek kaynaktan geldiğini ve teyit edilmediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
DÜNYA
Trump'ın Türkiye dönüşü uçak krizi büyüdü: FBI Air Force One haberlerinin kaynağının peşinde
12 Temmuz, 14:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала